Nuovo triangolo in arrivo al Grande Fratello Vip 7? Non essendo riuscito il colpacco facendo entrare Micol Incorvaia, alla quale è evidente non interessi più Edoardo Donnamaria, e viceversa, gli autori potrebbero presto correre ai ripari. Neanche Giaele De Donà ha dato soddisfazioni a chi forse l’ha scelta per via del suo professato amore libero: con Antonino Spinalbese non è andata oltre. Eppure l’anno scorso Alfonso Signorini si è così divertito con il triangolo Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran che quasi sembra volerlo riproporre a tutti i costi. Ha persino rimproverato Giaele di non aver messo in atto l’amore libero con cui si è presentata ai casting.

Potrebbero crearlo gli autori stessi adesso e a farne le spese potrebbe essere Nikita Pelizon. Nelle ultime puntate è ormai chiaro al pubblico che Nikita, come anche Micol, insieme ad altri concorrenti vengono “usati” per infastidire coloro che il pubblico ritiene “protetti”. E sarebbero Spinalbese, Antonella Fiordelisi e Wilma Goich fra tutti, ma anche Charlie Gnocchi. Le cattiverie di questi quattro concorrenti non vengono mai mostrate in puntata, a Nikita e Micol è bastata mezza parola fuori posto per finire al patibolo in prima serata. Solo quando Wilma era indifendibile sono state mostrate le frasi, dette con Patrizia, su Micol.

E adesso gli autori potrebbero non guardare in faccia a Nikita non solo non mostrandole cosa dicono alle sue spalle, ma anche giocando con il suo interesse verso Luca Onestini. La Vippona ha ammesso sin dal primo giorno che Luca le piaceva ancor prima di conoscerlo nella Casa. Il che fa pensare a un interesse che va oltre il gioco. Luca non sembra così interessato, tant’è che ha parlato di amicizia dandole un bel palo. Nonostante ciò continuano a essere vicini perché Onestini ha ammesso di stare bene con Nikita. Pur non sapendo che piega potrebbe prendere il loro rapporto preferisce viverselo e scoprirlo.

In pochi credono al suo interesse per Nikita, ma va detto che lui non ha parlato di un interesse romantico verso la concorrente. E forse non lo ha fatto sia per non illuderla, anche se ha per lei gesti molto affettuosi, sia perché forse gli piace un’altra. Ieri a Casa Chi Alfonso Signorini ha detto che Onestini starebbe puntando Oriana. Queste le parole del conduttore:

“Luca è un grande professionista dei reality. Non so quanto interesse abbia per Nikita, la preferita del pubblico. Adesso però secondo me lui guarda già a Oriana, sta puntando lei”

Che sia vero oppure no, sembra proprio il preludio della piega che sta per prendere il GF Vip 7. Stanno preparando il terreno per avere il triangolo Onestini-Oriana-Nikita? Anche perché nella Casa Luca non ha mai manifestato né a parole né a gesti un debole per la Marzoli. Lunedì, invece, in puntata Signorini ha chiamato in confessionale proprio loro due…