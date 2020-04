One Direction, pace fatta davvero: la prova su Twitter, reunion vicinissima

Reunion One Direction vicinissima? L’ultimo gesto che non passa inosservato

Sembra che la reunion dei One Direction sia più vicina di quanto ci si aspettasse, e oggi ne abbiamo avuto l’ennesima conferma. Di cosa parliamo esattamente? Di un gesto che i follower dell’ex boy band hanno notato su Twitter. Un gesto che può sembrare niente di che ma che in realtà è molto importante per confermare il riavvicinamento di Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles, e Zayn Malik! Pareva che i rapporti non fossero idilliaci ma a quanto pare qualcosa è cambiato. Veniamo subito al dunque.

One Direction pace fatta, esplode il gossip dopo il follow su Twitter

I fan hanno iniziato a notare che qualcosa stava cambiando nel weekend, quando hanno notato che Liam, Niall, Louis e Harry hanno iniziato a seguire Zayn su Twitter. Ripetiamo: non si tratta di un gesto da sottovalutare in questo caso perché pare che la reunion dei One Direction fosse ostacolata, o comunque non voluta, proprio da Malik. Bisogna vederci ancora chiaro però: secondo alcuni fan infatti i cinque si seguivano già e non c’è stato alcun cambiamento in questo senso, mentre per altri il cambiamento c’è stato eccome perché il follow non c’era affatto. Non possiamo né smentire né confermare: di certo che si seguissero di già o che abbiano iniziato a seguirsi di questi tempi è comunque una buona notizia per chi auspica la reunion.

News One Direction, Zayn Malik si è convinto? Si attendono notizie ufficiali

Ricordiamo che i One Direction hanno annunciato la rottura nel 2016 e che la reunion non è un argomento tabù per i cantanti: in una sua recente intervista ad esempio Liam aveva detto chiaramente che se ne stava parlando in vista del decimo anniversario della nascita della band. Il più restio era Zayn che pare non avesse degli ottimi rapporti proprio con tutti; con questo follow però le cose dovrebbero essere cambiate e la reunion dei One Direction dovrebbe essere se non certa almeno verosimile. Attendiamo le notizie ufficiali.