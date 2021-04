One Direction, Harry Styles è il più ricco: ecco quanto guadagna

By

Harry Styles è il componente più ricco degli One Direction. Il cantante ha svoltato dopo che l’etichetta musicale fondata cinque anni fa, la Erskine Records, ha spiccato il volo. Come rivela il The Sun il valore della casa discografica è notevolmente aumentato nell’ultimo periodo regalando così un incasso maggiore al suo fondatore nonché principale esponente.

Il valore dell’Erskine Records è raddoppiato nel 2020, con grande gioia di Harry Styles, che non si è mai limitato ad essere solo un buon performer. Ad oggi l’etichetta discografia si occupa esclusivamente dell’ex One Direction. Con la sua casa discografica Harry ha pubblicato due album: Harry Styles del 2017 e Fine Line del 2019. Album tra i più venduti in tutto il mondo, che hanno consacrato la carriera da solista di Styles.

Harry Styles è uno dei cantanti più ricchi al mondo. Oltre al successo della sua etichetta discografica il cantante può contare su investimenti azionari, proprietà, partnership con brand di moda e non solo. Senza dimenticare il mondo del cinema: Harry, oltre a cantare, continua anche a recitare.

Il 2020 non è stato un anno fortunato per chi vive di spettacolo a causa dei concerti cancellati dalla pandemia ma Styles è riuscito a “restare a galla” con attività parallele. A quanto pare il patrimonio di Harry Styles si aggira intorno agli 86 milioni di dollari.

Dopo Harry Styles il secondo cantante più ricco degli One Direction è Niall Horan con un patrimonio di 69 milioni di dollari. Al terzo posto c’è Louis Tomlinson con 62 milioni mentre quarto è Liam Payne che ha accumulato circa 60 milioni.

A guadagnare meno di tutti Zayn Malik, il primo componente degli One Direction a lasciare il gruppo perché stanco di lavorare con la band. Oggi il patrimonio del compagno della top mode Gigi Hadid non va oltre i 50 milioni.

Guardando queste cifre sembra quasi improbabile una reunion degli One Direction. La carriera di Harry Styles è praticamente decollata e difficilmente tornerà a cantare con gli ex colleghi, con i quali è rimasto un buon rapporto d’amicizia.