Oltre la Soglia passa in seconda serata: lo sfogo di Gabriella Pession

L’ultima puntata di Oltre la Soglia andrà in onda martedì 17 Dicembre in seconda serata ,alle 23.30. Mi auguro ,visto l’ennesimo cambiamento e l’orario scomodo ,che tutti i nostri affezionati fan possano avere modo di seguire il finale di serie. Ricordo che potrete vedere Oltre la Soglia anche su Mediasetplay. Ci tengo ad esprimente il mio dispiacere nei confronti di questa scelta di messa in onda. Oltre la Soglia e’ un lavoro di alta qualità e l’unico fino ad oggi ,in italia, che ha avuto il coraggio di affrontare il tema delicato e ancora taboo della malattia mentale .Un progetto nobile ,di cui fanno parte grandi professionisti del mestiere e che ha e sta avendo ottimi consensi sia sui social che dalla critica. Sono fiera di avere fatto parte di questa squadra. Credo fermamente che il coraggio di sperimentare e di cambiare rotta sia l’unica strada percorribile per la televisione generalista affinché abbia ancora lunga vita. Noi ci abbiamo provato e ne siamo orgogliosi. Ringrazio comunque @fiction_mediaset per avermi dato l’opportunità di interpretare Tosca, il ruolo del mio cuore. #oltrelasoglia @oltrelasogliatv #pensieri #mediaset @fiction_mediaset @mediasetplay #ilovemyjob #ultimapuntata #noisiamooltre #tosca #proud #fiera