Gabriella Pession Parla della nuova serie Oltre la soglia: la rivelazione sulla protagonista

La bellissima Gabriella Pession sarà la protagonista di Oltre la soglia, nuova serie di casa Mediaset in dodici puntate prodotta Paypermoon Italia e presentata in anteprima al Giffoni Film Festival 2019. Durante la presentazione l’attrice nata a Daytona Beach negli Usa ha parlato di Tosca, il personaggio a cui darà vita nel nuovo medical, svelando qualche dettaglio davvero interessante. La Pession sarà infatti una dottoressa, un primario di neuropsichiatria infantile, molto dedita al suo lavoro e legata in modo straordinariamente empatico ai suoi pazienti. La cosa particolare, infatti, è che anche la protagonista soffre di un disturbo mentale: soffre di schizofrenia paranoide. Un segreto che diventa la chiave principale per entrare in contatto con i ragazzi che cura.

Oltre la soglia, Gabriella Pession parla del suo personaggio: “Tosca soffre di schizofrenia paranoide”

“Non faccio spoiler, vero? Vabbè, ma tanto si vede nelle prime scene della prima puntata… Tosca soffre di schizofrenia paranoide. Lo so, è impossibile che un primario di neuropsichiatria sia paranoico, ma Tosca è un personaggio ‘eccezionale’, è al di fuori della norma. Bisogna pensarla come un’eroina con un superpotere: la malattia è quel qualcosa in più che le permette di vedere le cose da un altro punto di vista e dà al personaggio una tenerezza e una fragilità che l’arricchisce” – leggiamo su Tv Blog – “Nello stesso tempo per poter aiutare i suoi pazienti deve soffocare questo suo aspetto. E’ una donna che vive una grande difficoltà per la sua malattia, ma lotta con tutte le sue forze, si aggrappa alla vita per far sì che i suoi ragazzi non vadano oltre la soglia da cui non si può più tornare indietro”.

Gabriella Pession conquistata dal nuovo medical Mediaset

L’attrice sembra essere davvero molto coinvolta da questo nuovo medical drama di casa Mediaset, Oltre la soglia, su cui ha lavorato dallo scorso aprile. L’attrice difatti dichiara di essere rimasta molto affascinata soprattutto dal personaggio che interpreta, una protagonista senza dubbio fuori dagli schemi: “Sono follemente innamorata di Tosca: è una figura controversa, spigolosa, anche politicamente scorretta e soprattutto imperfetta. Un personaggio moderno. E non è vero che la tv generalista non offra belle storie: ormai sia Mediaset che Rai offrono storie con un’ottima scrittura”.

Oltre la soglia nuova fiction di Canale 5 con Gabriella Pession: la trama

Al centro delle vicende narrate c’è Tosca, una dottoressa di un reparto di neuropsichiatria infantile. Tosca ha un intuito fuori dal comune dovuto, come apprendiamo dall’intervista, dalla condivisione con i suoi pazienti dello stesso problema. Ad ogni modo è proprio grazie al suo talento e alle sue peculiarità che trasforma la ricerca della diagnosi in una vera e propria indagine medica e psicologica. Con i suoi metodi, a volte non proprio convenzionali, riesce a capire i suoi giovani pazienti meglio di chiunque altro.