Gabriella Pession: iniziate le riprese della nuova fiction Oltre la soglia

Oltre la soglia nuova fiction di Canale 5 con Gabriella Pession: la trama

Sono iniziate nei giorni scorsi a Roma le riprese della nuova fiction Mediaset: Oltre la soglia. Si tratta di un medical drama con protagonista l’attrice italo-americana Gabriella Pession. Nel cast della serie ci sono anche: Giorgio Marchesi, Alessandro Tedeschi, Paolo Briguglia, Massimo De Lorenzo, Nina Torresi e Aurora Giovinazzo. La storia è ambientata in un reparto di neuropsichiatria infantile. La protagonista è Tosca (interpretata dalla Pession) una psichiatra fuori dagli schemi. È una professionista fuori dal coro, ribelle e apparentemente inadatta a questo ruolo di responsabilità. Ha un intuito fuori dal comune e una spiccata empatia verso i pazienti. Grazie al suo talento, trasforma la ricerca della diagnosi in una vera e propria indagine sia medica che psicologica. E con metodi a volte fuori dal comune, riesce a capire i suoi giovani pazienti meglio di chiunque altro. Forse, perché anche lei, da ragazza, ha avuto problemi psichiatrici che verranno svelati puntata dopo puntata.

Oltre la soglia con Gabriella Pession: il numero delle puntate

La nuova fiction Oltre la soglia è composta in tutto da 12 episodi. Andrà in onda su Canale 5 nella prossima stagione televisiva per sei puntate. In ogni puntata si racconta un caso che vede la protagonista alle prese con adolescenti problematici, dalle storie particolari. Le riprese con protagonista Gabriella Pession finiranno a luglio 2019.

Oltre la soglia fiction: Gabriella Pession fuori dagli schemi

Oltre la soglia è prodotta da Paypermoon Italia. La storia è scritta da Laura Ippoliti e diretta da Monica Vullo.