Oltre la soglia anticipazioni quarta puntata: due casi estremi per Tosca Navarro

Anticipazioni quarta puntata Oltre la soglia: cosa succede mercoledì 27 novembre

Si fanno sempre più intense le puntate di Oltre la soglia e continua a farsi sempre più interessante la storia tra la dottoressa Tosca Navarro, che ormai non ha più bisogno di presentazioni, e il magistrato Piergiorgio Di Muro. La prossima puntata andrà in onda mercoledì 27 novembre e sarà la quarta, dunque mancano tre appuntamenti alla fine della fiction che purtroppo non ha avuto il successo sperato, ingiustamente, bisogna dirlo, perché Mediaset in realtà ha offerto un prodotto ben fatto. Nella prossima messa in onda gli episodi saranno al solito due, e vedremo Tosca alle prese con nuovi importanti casi: il primo coinvolgerà Diego, un atleta; il secondo Adila, una ragazza vittima di alcune allucinazioni.

Oltre la soglia, anticipazioni 27 novembre: i problemi di Diego e Adila

Diego è un giovane ossessionato dall’allenamento, e con “ossessione” facciamo riferimento non a una fissazione come tante possono essercene ma a una vera e propria patologia: il ragazzo infatti trascorre ore e ore in palestra e si allena fino a svenire. Tosca cercherà di risolvere il caso dirigendosi presso la palestra dove l’ultimo svenimento è avvenuto, e il ragazzo, non appena ritornerà in sé, vorrà parlare con Bruno. Per quanto riguarda il secondo caso la dottoressa avrà a che fare con Adila: i problemi della sedicenne ne causeranno il ricovero in ospedale e molto probabilmente dipendono da un rapporto difficile con la madre e il padre.

Oltre la soglia, una fiction da non perdere

Le anticipazioni sulla quarta puntata di Oltre la soglia terminano qui. Come dicevamo, la fiction sta facendo registrare degli ascolti non proprio brillanti ma se siete qui converrete senz’altro con noi che il cast è stato ben scelto e che la trama è davvero avvincente. Oltre la soglia vi aspetta mercoledì 27 alle 21.20 circa. Non ci resta che augurarvi una buona visione!