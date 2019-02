Olivia Bertè, la sorella di Mia Martini si commuove e fa un regalo a Serena

Olivia Bertè commossa a Domenica In: la sorella di Mia Martini fa un regalo a Serena Rossi

Forti emozioni a Domenica In con Olivia Bertè, la sorella di Mia Martini. Dopo l’intervista a Serena Rossi, Mara Venier annuncia l’arrivo della donna, pronta a parlare ancora della cantante scomparsa nel 1995 a causa di un arresto cardiaco. Ma prima di iniziare con l’intervista, Olivia saluta Serena facendole un regalo molto speciale. La sorella di Loredana Bertè le regala la chitarra di Mia, che sono riusciti a recuperare tanti anni fa. L’attrice, che ha interpretato Mimì in Io sono Mia, non si aspettava di ricevere un regalo così importante proprio da Olivia. “Ce l’aveva sempre con lei, ora ho desiderio che ce l’abbia tu. È stata recuperata anni fa grazie a degli amici”, così la sorella di Mia regala la chitarra della nota cantante a Serena. L’attrice non può non accogliere questo importante regalo con il sorriso. Non riesce a trattenere le lacrime, per la forte emozione che le sta donando Olivia.

Olivia Bertè e i ricordi sulla sorella Mia Martini: “Mi manca molto”

Olivia ricorda con tanto affetto la sorella Mia. “Mi manca molto, mi manca la sua ironia, le sue battute”, confessa la più piccola delle sorelle Bertè. È la sorella che ha vissuto completamente l’allegria di Mia, ma anche la sua grande sofferenza. Infatti, Olivia oggi non riesce a trattenere le lacrime quando parla del dolore che ha dovuto affrontare Mimì a causa delle malelingue. “Sappiamo tutti che cosa l’ha ferita, non c’è stato modo di potersi difendere. Quando se ne è resa conto era diventata una cosa grande”, dichiara Olivia a Domenica In. Una perdita molto grande quella di Mia, che purtroppo ha dovuto vivere gli ultimi anni della sua vita tra le cattive voci che giravano nei suoi confronti.

Olivia Bertè e Mara Venier emozionante: “Mia se la starà ridendo”

Prima di Olivia, Serena fa presente di essere rimasta particolarmente coinvolta dall’interpretazione di Mimì. Il regalo della sorella di Mia non può che renderla ancora più felice, dopo il grande successo ottenuto con Io sono Mia. L’intervista con Olivia continua e si fa sempre più emozionante. Mara affronta il tema con grande emozione e chiede a Olivia cosa potrà mai pensare in questo momento Mia. La sorella di Loredana confessa con il sorriso: “Lei se la starà ridendo alla grande, ne sono sicura. I giovani che la riscoprono, il pubblico che la ama a distanza di anni”.