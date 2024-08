Olimpiadi, reunion tra Carlotta Ferlito e l’ex Bartolini: fan in tilt!

Inaspettata reunion tra Carlotta Ferlito e l’ex fidanzato Nicola Bartolini. Poco fa, l’ex ginnasta ha pubblicato un post con un selfie tra i due, seguito da una loro foto da piccoli, quando erano una coppia. I fan di “Ginnaste – vite parallele” ricorderanno bene la storia tra Nicola e Carlotta, che ha occupato diverse puntate dello show di MTV. Ai tempi i due erano poco più che ragazzini, che condividevano le giornate durante le infinite ora di allenamento in palestra. A distanza di anni, la Ferlito ha notoriamente abbandonato la ginnastica, mentre Bartolini è appena tornato dalle Olimpiadi di Parigi 2024, dove insieme alla squadra di ginnastica maschile ha conquistato la finale, classificandosi al sesto posto. Si tratta del secondo miglior risultato dietro al quinto posto di Barcellona 1992.

Carlotta Ferlito e Nicola Bartolini di nuovo insieme

L’incontro è avvenuto proprio in aeroporto, mentre Nicola faceva il suo ritorno dalle Olimpiadi e Carlotta partiva per la sua prossima destinazione. I due non aspettavano assolutamente di vedersi e hanno condiviso la gioia di questa sorpresa con i loro seguaci. “La tua ship preferita dal 2012”, ha scritto la Ferlito nei commenti, riferendosi ai grandi sostenitori che la coppia aveva ai tempi di “Ginnaste – vite parallele“. Lo show di MTV ha realmente marcato una generazione, portando molti giovani ad appassionarsi alla ginnastica e a continuare a seguite le vite e carriere dei protagonisti.

Nonostante negli anni abbiano preso strade diverse, tra di loro c’è ancora molto affetto. La gioia che hanno mostrato nel rivedersi e nel condividere il momento con il loro pubblico ne è la prova. Carlotta ha poi raccontato nelle storie i dettagli dell’incontro, rivelando di aver inseguito Nicola appena lo ha visto. Entrambi erano sul punto di piangere, commossi per essersi rivisti dopo tanto tempo. L’ex ginnasta ha poi continuato raccontato nelle storie di quando sarebbe stata felice sua madre nel sapere di questo incontro.

Lo scorso maggio, la mamma della Ferlito, Roberta, si è spenta a 58 anni dopo una lunga malattia. Da tempo, Carlotta aveva raccontato ai suoi fan della diagnosi di SLA della madre e di tutte le difficoltà derivate da questa situazione così tragica e complicata. “Mamma avrebbe riso moltissimo, ha fatto da mamma anche a Nico quando veniva a trovarmi a Milano”, ha ricordato Carlotta visibilmente commossa.

Lo stesso Bartolini ha poi ricondiviso le foto nelle sue storie, con tanto di cuore nel vedere il “prima e dopo” di loro due. I fan sono andati ovviamente in tilt, riempendo di like e commenti il post. Nonostante siano passati più di 10 anni, “Ginnaste – vite parallele” continua ad essere un ricordo molto vivo per i telespettatori e i fan non potrebbero che essere più felici di aver rivisto i loro ginnasti preferiti insieme.