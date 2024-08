Olimpiadi: quarti Marsaglia e Tocci. La frecciatina ai giornalisti Rai

Ieri pomeriggio, durante le Olimpiadi di Parigi 2024, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia hanno raggiunto un risultato di grande rilievo, classificandosi al quarto posto nella competizione di tuffi sincronizzati dal trampolino di 3 metri. La medaglia d’oro è stata conquistata dalla squadra cinese, mentre l’argento è andato ai messicani e il bronzo alla Gran Bretagna, lasciando gli italiani appena fuori dal podio.

Nonostante la comprensibile delusione per aver mancato di poco una medaglia, Giovanni e Lorenzo hanno dimostrato grande sportività. Subito dopo essere usciti dalla piscina, i due atleti si sono fermati per scambiare qualche parola con un giornalista di Rai Due, commentando la loro prestazione e il risultato finale. Durante l’intervista, Marsaglia ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina pungente, aggiungendo un tocco di pepe alle loro dichiarazioni.

La frecciatina dopo il quarto posto

Dopo essersi classificato al quarto posto con Giovanni Tocci nella gara di tuffi sincronizzati dal trampolino di 3 metri, Lorenzo Marsaglia ha lanciato una frecciatina durante l’intervista.

Con un tono che miscelava amarezza e determinazione, Lorenzo ha commentato:

Anche se avessimo stabilito un nuovo record di punti, non sarebbe stato sufficiente per ottenere una medaglia. Avremmo potuto commettere qualche errore in meno sugli ultimi due tuffi, che ci avrebbero guadagnato al massimo 25 punti in più, ma saremmo comunque rimasti indietro. Spero davvero che nessuno venga a dire che non possiamo essere soddisfatti di questo quarto posto. Alla fine, abbiamo dato il massimo e possiamo essere davvero orgogliosi di quanto abbiamo fatto

Questo commento è un ovvio riferimento alle polemiche che si sono protratte nei giorni scorsi sul caso Pilato-Di Francisca e che si sono rivolte poi anche ad Elisabetta Caporale e a quel suo ” ma veramente?!” che ha scosso mezza Italia.

In molti hanno commentato la vicenda sostenendo gli atleti azzurri sui social. Centinaia di post a favore del commento azzurro ai giornalisti Rai.

In un’epoca in cui si tende a dare più importanza al percorso che ha risultato, sembra che i giornalisti e i commentatori Rai, ormai non più ventenni, siano rimasti ancorati all’idea che un quarto posto possa essere vissuto per forza male, non tenendo conto di come lo sport, ma soprattutto l’atteggiamento sportivo, si sia evoluto.

Lo sviluppo sul caso Di Francisca

Contattata da Il Resto del Carlino, anche Elisa Di Francisca ha risposto alle critiche riguardanti le sue dichiarazioni su Benedetta Pilato: