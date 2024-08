Olimpiadi, proposta di matrimonio: il “sì” della ginnasta Maurelli

Penultima giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai prossime alla conclusione. Oggi, sabato 10 agosto, si è disputata la finale dell’all-around a squadre di ginnastica ritmica, che ha regalato all’Italia un altro storico risultato. Le “Farfalle” hanno conquistato la medaglia di bronzo, piazzandosi dietro l’argento di Israele e l’oro della Repubblica Popolare Cinese. Questo è il terzo bronzo olimpico per l’Italia a squadre, dopo Londra e Tokyo. Un ulteriore successo per la ginnastica ritmica italiana, che segue l’impresa straordinaria di Sofia Raffaeli, che ieri, 9 agosto, ha ottenuto il bronzo, la prima medaglia individuale nella storia della ginnastica ritmica italiana.

A guidare le “Farfalle italiane” (come sono ormai soprannominate le atlete della ginnastica ritmica italiana) è stata la capitana Alessia Maurelli, affiancata dalle compagne Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris. Ma, per la ginnasta Alessia Maurelli, la conquista del bronzo olimpico non è stata l’unica emozione della giornata. Dopo essere salita sul podio insieme alle altre atlete ed aver accettato la medaglia, l’atleta è stata sorpresa dal fidanzato Massimo Bertelloni.

La “Farfalla” Alessia Maurelli ha detto sì al fidanzato: chi è

Massimo Bertelloni è un attore toscano ed è fidanzato con Alessia Maurelli da circa due anni. Quest’ultimo si è prima avvicinato per abbracciarla e festeggiare il podio della ragazza, per poi mettersi in ginocchio e farle la proposta di matrimonio. Una scena che ha lasciato le ginnaste e tutti i presenti di stucco. La Maurelli è rimasta senza parole, riuscendo solo a ripetere al compagno: “Sei matto!”. Dopo averlo stretto tra le sue braccia, la campionessa olimpica ha pronunciato il fatidico “sì” e lui le ha infilato il bellissimo anello al dito, coronando il momento con un bacio.

Insomma, una giornata realmente indimenticabile per la ginnasta 27enne, che ha coronato due sogni nel giro di pochi minuti. Poco dopo, ai microfoni di Rai Sport, ha confessato che l’anno precedente aveva scherzato con il fidanzato, dicendogli che, dopo quella gara a cui stava lavorando duramente da anni, sarebbe stata lei a fargli la proposta di matrimonio. La “Farfalla” Maurelli stava solo scherzando, ma a quanto pare, Massimo l’ha presa sul serio e ha scelto di sorprenderla subito dopo la conquista della tanto ambita medaglia. “Lo scorso anno avevo detto al mio fidanzato che l’avrei fatta io, non ho parole, sono emozionatissima”, ha detto.