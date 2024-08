Olimpiadi-Pallavolo, gaffe del Tg2 sui nomi delle giocatrici: reazioni

Gaffe nell’edizione serale del Tg2. Ma, si procedi con ordine. Oggi, domenica 11 agosto, la nazionale femminile italiana di pallavolo ha fatto la storia. Nella giornata finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, le atlete dell’Italvolley hanno conquistato la medaglia d’oro battendo gli Stati Uniti D’America con un netto 3-0. La partita è stata a senso unico, con le italiane che hanno dominato le avversarie americane. Fino a oggi, il miglior risultato olimpico per questo gruppo erano stati i quarti di finale, ma ora hanno raggiunto il gradino più alto del podio. La squadra, guidata dal leggendario Julio Velasco, ha fornito una prestazione straordinaria, perdendo solo un set durante l’intero torneo olimpico.

Grazie anche all’arrivo di Julio Velasco, il team dell’Italvolley femminile è riuscito a ritrovare una forza straordinaria e a diventare più unito che mai. Tra le 13 talentuose atlete, a spiccare maggiormente sono state la capitana Anna Danesi, Myriam Sylla, la veterana Monica De Gennaro, Alessia Orro, Sarah Fahr e, ovviamente, la stella Paola Egonu. Quest’ultima è stata anche eletta MVP, ovvero la miglior giocatrice del torneo olimpico.

Dopo la vittoria, le pallavoliste sono state impegnate in numerose interviste e i telegiornali hanno ampiamente coperto questo storico risultato. Tra questi, il TG2 ha trasmesso un servizio dedicato all’oro olimpico della squadra. Tuttavia, durante la trasmissione delle interviste, i telespettatori hanno notato alcuni errori nelle scritte in sovraimpressione. In particolare, il TG2 ha sbagliato a riportare i nomi delle pallavoliste. Ad esempio, durante l’intervista di Paola Egonu, sotto il suo volto è apparso il nome di Myriam Sylla; sotto Monica De Gennaro era indicato il nome di Alessia Orro, e sotto quest’ultima compariva il nome di Egonu.

Dunque, uno scivolone abbastanza evidente, che non è riuscito certamente a passare inosservato agli spettatori. Il frame dei nomi “scambiati” ha immediatamente fatto il giro del web, generando un’ondata di commenti negativi e reazioni ironiche. “Ne avessero azzeccato uno!”, ha scritto un utente. E ancora: “Non sanno nemmeno chi sono o non controllano nulla? Che imbarazzo!”. Da un lato, c’è chi ha scherzato sullo sbaglio; ma, dall’altro, in tanti hanno trovato questa svista irrispettosa per delle atlete che hanno fatto la storia dello sport italiano.

Ad ogni modo, le pallavoliste, probabilmente, non hanno avuto tempo di accorgersi di questa gaffe, dunque non c’è stata ancora alcuna replica da parte loro. Al momento, la squadra dell’Italvolley femminile sta festeggiando questa storica medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, giunte alla sua conclusione oggi, domenica 11 agosto.