Olimpiadi. L’incidente “piccante” è virale: tutto su Anthony Ammirati

In queste ore non si parla altro che di lui, o meglio, del suo incidente. Il francese Anthony Ammirati è diventato uno degli atleti più chiacchierati delle Olimpiadi, dopo la sua eliminazione dalla finale di salto con l’asta. Il giovane astista ha dovuto abbandonare la corsa per la medaglia dopo che il fato ha riservato per lui un epilogo decisamente inaspettato. Ammirati infatti, non è riuscito a superare l’asticella dei 5 metri e 70 poiché un “ostacolo” inaspettato glielo ha impedito: i suoi genitali. Il video dell’incidente è velocemente andato virale, facendo impazzire il web.

Di certo, quando si è qualificato per le Olimpiadi, Anthony Ammirati non si aspettava di diventare famoso a causa di un’eliminazione. Invece l’atleta francese è uno dei protagonisti di Parigi 2024, e non perché ha vinto qualche medaglia, anzi.

Ammirati ieri è stato colpito dalla delusione quando, durante le qualifiche per la finale di salto con l’asta, è stato eliminato per non aver superato l’ostacolo da 5 metri e 70. Presto però, si è accorto di aver comunque lasciato il segno.

L’astista infatti, è virale sul web proprio “grazie” alla sua eliminazione, causata da un accaduto piuttosto imbarazzante.

L’incidente durante il salto

Il giovane, quando ha eseguito l’ennesimo salto della sua gara, ha buttato giù l’ostacolo che avrebbe dovuto superare. Il motivo? I suoi genitali hanno colpito l’asticella facendola cadere e rendendo, di fatto, il salto non valido.

L’incidente rappresenta forse un caso unico nella disciplina e anche per questo, la clip che lo ritrae ha spopolato sui social. Il popolo del web è impazzito per l’atleta francese protagonista del salto “piccante”, tra numerosi memes e altrettanti apprezzamenti per il suo aspetto fisico. Ma chi è Anthony Ammirati, il nuovo sex symbol di Parigi 2024?

Chi è Anthony Ammirati

Anthony Ammirati è un’astista francese giovanissimo. E’ nato il 16 luglio del 2003 in Costa Azzurra e pratica atletica leggera fin da bambino. Attualmente è uno degli atleti più promettenti della sua Nazione, tanto da aver conquistato due titoli importantissimi a meno di 20 anni.

Nel 2021 è stato infatti proclamato campione europeo under 20 di salto con l’asta, mentre solo un anno dopo, a 19 anni, ha ottenuto la medaglia d’oro ai mondiali under 20, per la stessa disciplina.

Con questi presupposti, è dunque facile comprendere la delusione di Anthony per non essere riuscito a strappare un biglietto per la finale olimpica, proprio a causa di un momento così imbarazzante.

Nonostante questo, Ammirati rimane tra i volti più promettenti dell’atletica francese e sicuramente in futuro saprà regalare molte soddisfazioni a chi lo segue. Nel frattempo però, si può godere la fama di sex symbol: basti pensare che nelle ultime ore, il suo profilo Instagram ha avuto un incremento di 40 mila followers.