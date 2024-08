Olimpiadi, chi sono i 10 atleti più sexy: la nostra classifica 2024

Chi sono i più belli delle Olimpiadi 2024? Di fisici scultorei ne abbiamo visti tanti in questi giorni, ma solo alcuni degli atleti in gara ai Giochi di Parigi hanno davvero lasciato il segno. Dal tennis al lancio del peso, dalla corsa al nuoto, tutti ci hanno fatti sognare a bocca aperta durante le loro performance michelangiolesche. Ecco dunque la nostra classifica dei 10 atleti più sexy delle Olimpiadi di quest’anno, anche se diciamocelo, forse dieci sono troppo pochi! Bando alle ciance e…Rifatevi gli occhi!

1. Gregorio Paltrinieri

Gregorio Paltrinieri è stato senza dubbio tra gli atleti più chiacchierati di queste Olimpiadi 2024, non solo per la sua bravura, ma anche per il carisma naturale e il sorriso smagliante che lo caratterizzano. Simpatico, bello e tanto umile, Paltrinieri è un po’ quel ragazzo che mamma vorrebbe portassi a casa. Peccato che è fidanzatissimo.

2. Thomas Ceccon

Basta aprire TikTok per scoprire il verdetto: Thomas Ceccon è il più bello delle Olimpiadi 2024 secondo i social. Come dargli torto? A soli 23 anni ha un fisico statuario e un viso dai tratti dolci. Oltre ad essere una gioia per gli occhi è anche un vero campione del nuoto, anche se quest’anno non ha dato il meglio di sè. C’è da dire che è stato proprio lui a rompere il silenzio sulle condizioni disastrose dei Giochi Olimpici, come il bagno nella Senna e tanti altri flop.

3. Lorenzo Musetti

Tennista italiano e faccia da bravo ragazzo, Lorenzo Musetti è un campione a tutto tondo e orgoglio del Bel Paese. Oltre ad essersi portato a casa una bella medaglia di bronzo, è anche iper osannato sui social per il suo fisico tonico e lo sguardo intrigante. Fermi tutti, ha una moglie e un figlio, quindi siamo in area offlimits!

4. Nicolò Martinenghi

Anche il bel Nicolò Martinenghi sta facendo impazzire il web dopo la sua performance. Nato nella pallacanestro, ci ha regalato immagini da urlo durante la gara, con dei pettorali mozzafiato e un sorriso un po’ “furbetto”.

5. Lorenzo Zazzeri

Attenzione, qui non abbiamo davanti solo un nuotatore medaglia d’argento a Tokyo, ma anche un pittore appassionatissimo d’arte. Lorenzo Zazzeri gira in tutto il mondo deliziando il pubblico con i suoi quadri e…con la sua presenza: è davvero bellissimo!

6. Marco De Tullio

Fascino da skater boy australiano, Marco De Tullio è il bel nuotatore pugliese che anche a Parigi 2024 si è distinto posizionandosi sesto in classifica nello stile libero. Sui social impazzano per lui, e sul suo profilo non tardano ad arrivare i complimenti dei più curiosi…

7. Riccardo Orsoni

La sua vita sentimentale è un mistero, ma il suo fisico no. Forza, il marciatore Riccardo Orsoni potrebbe essere single e liberissimo, anche se le Olimpiadi non sono finite al meglio per lui, con un 41esimo posto immeritato.

8. Ian Thorpe

Classe 1982, il bell’australiano Ian Thorpe sfoggia un fisico da urlo e i fan dei Giochi Olimpici 2024 l’hanno notato immediatamente. Peccato si sia tagliato i capelli, quel fascino alla Luke di Una mamma per amica gli donava tantissimo!

9. Leonardo Fioravanti

Un po’ più “vecchiotto” degli altri ma dal fascino intramontabile: Leonardo Fioravanti è tra i surfisti più famosi di tutto il mondo, con un richiamo verso il mare sin da quando era bambino. Si è posizionato secondo nello Shortboard maschile, ma noi lo mettiamo tra i più belli di queste Olimpiadi 2024.

10. Shaun White

Conosciuto come il migliore snowboarder del mondo, Shaun White ha fatto impazzire i più grandicelli. Capelli rossi e lentiggini, è considerato come uno degli atleti più sexy delle Olimpiadi 2024: dietro la faccia da uomo per bene si nasconde uno sportivo senza macchia e senza paura!

Siete d’accordo sulla nostra classifica dei più belli delle Olimpiadi? Segnalateci qualche chicca, ne varrà sicuramente la pena!