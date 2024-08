Olimpiadi, Ceccon freccia Tamberi: “Vuole protagonismo”, critiche

Guerra interna tra gli atleti delle Olimpiadi di Parigi 2024? Ieri, 11 agosto, si sono conclusi i Giochi Olimpici, durante i quali l’Italia ha ottenuto un bottino straordinario di 40 medaglie, tra cui 12 d’oro. È stata una giornata memorabile per lo sport italiano, grazie alla storica vittoria della Nazionale femminile di pallavolo, che ha conquistato l’oro battendo gli Stati Uniti D’America. Al rientro in patria, tutti gli atleti sono stati accolti con grande affetto entusiasmo, e i medagliati, insieme a coloro che si sono classificati al quarto posto, saranno ricevuti a settembre dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nonostante il sipario sia calato sulle Olimpiadi, le dinamiche tra gli atleti sembrano ancora vive. Nelle ultime ore, il nuotatore Thomas Ceccon è finito al centro del gossip a causa di un’ambigua storia condivisa sul suo profilo Instagram. Lo sportivo, che da Parigi ha portato a casa una medaglia d’oro, ha condiviso un post dedicatogli dal comico Andrea Pucci, dove pare esserci una frecciatina diretta ad un altro grande protagonista di questi Giochi Olimpici, ovvero Gianmarco Tamberi.

“Questo è un campione, si fa i ca**i suoi, non fa scene da protagonista, vittima. Vince e se ne va. E poi non lo ca*a più nessuno perché si fa la sua vita senza continuare a fare l’attore, che non è capace. Grande Cecco”, si legge nella storia di Pucci come didascalia di una foto del nuotare con la sua medaglia d’oro. “Pucci number 1”, ha commentato Ceccon repostando la foto. Da lì, sui social è scoppiata una forte polemica, insinuando che il nuotatore abbia voluto lanciare una stoccata a Tamberi.

Thomas Ceccon vs Gianmarco Tamberi, primo round.

Loro si prenderanno a cuffie in faccia al Quirinale, davanti al Presidente Mattarella. Le polemiche post-Olimpiade, come a Sanremo 🍿#Parigi2024 #GiochiOlimpici #Paris2024 pic.twitter.com/dkLR68t2h7 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 12, 2024

Ceccon contro Tamberi: le reazioni del web

Com’è noto, Gianmarco Tamberi ha vissuto un’Olimpiade particolarmente sfortunata: l’atleta ha dovuto affrontare dei calcoli renali ed è stato ricoverato poche ore prima della finale per la quale si era preparato per anni. Nonostante le difficoltà, il campione olimpico ha tenuto i suoi fan costantemente aggiornati, pubblicando diversi post con foto dall’ospedale e aggiornamenti minuto per minuto sul suo stato di salute. Alla fine, è riuscito a scendere in pedana, facendo un’entrata scenica che è diventata rapidamente virale sul web.

Da un lato, molti lo hanno sostenuto e elogiato, definendolo un esempio di vera sportività. Dall’altro, però, non sono mancate le critiche, con alcuni che lo hanno accusato di esagerata teatralità e di voler attirare l’attenzione su di sé. A quanto pare, anche Ceccon non ha apprezzato questo suo eccessivo protagonismo, pensando bene di lanciargli una frecciatina sui social. Tuttavia, i fan del nuotatore lo hanno difeso, sostenendo che non avesse alcuna intenzione di stuzzicarlo e che, molto probabilmente, non avesse neppure fatto quel collegamento. Quale sarà la verità? Chissà…