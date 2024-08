Olimpiadi, l’entrata in scena di Gimbo Tamberi è virale: tutti i meme

Gimbo ce l’ha fatta! Gianmarco Tamberi è riuscito a scendere in pedana come aveva promesso. Nonostante l’ultimo ricovero in ospedale di questa notte che aveva davvero minacciato la possibilità di gareggiare, il nostro saltatore non si è tirato indietro. La sua avventura parigina è stata tappezzata da momenti ormai virali e molto sfortunati. La perdita della fede nuziale nella Senna sembra essere stata un anticipo di quello che sarebbe successo. Poi ci si sono messi di mezzo i calcoli renali a minare la sua gara.

I social, sempre attentissimi a ogni movimento delle celebrità, anche sportive, non hanno perso neanche un attimo delle disavventure parigine di Gimbo, grazie anche ai suoi continui aggiornamenti. Stanotte, Tamberi aveva di nuovo fatto preoccupare i suoi sostenitori: nuovo ricovero, foto in ambulanza con la mano stretta a quella della moglie, parla di aver vomitato sangue. Ormai sembrava dato per scontato il ritiro. Poi l’annuncio: un altro selfie con la scritta ”Ci sarò”, così gli italiani lo hanno aspettato col fiato sospeso. E la sua entrata in scena è diventata subito virale.

Gimbo Tamberi virale: i migliori meme e i dubbi dei social

Non tutti però sembrano credere alla versione di Tamberi. Beh, di certo uno non può inventarsi problemi di salute e imbastire un teatrino con tanto di ambulanza e foto dalla stanza d’ospedale, ma qualcuno crede poco alla storia dei calcoli renali. Alcune malelingue dicono che si sia inventato tutto per attirare ancora più attenzione su di sé, o per giustificare una performance non da medaglia d’oro. La teoria del complotto vorrebbe che Gimbo, temendo troppo la pressione messagli sulle spalle dalla stampa, e sapendo di non essere in grado di regalare all’Italia un’altra performance stellare, ha dovuto cercare un capro espiatorio. Quindi ecco che nasce la storia dei calcoli renali, per non fare brutta figura agli occhi della stampa che puntava tutto su di lui.

Persino Fabrizio Corona ha dei dubbi e promette un’esclusiva con la verità sulla vicenda. Nelle ultime ore, Gianmarco, a seguito dei continui aggiornamenti sulla sua salute, è finito sotto i riflettori non solo dei suoi sostenitori ma anche detrattori. Troppo megalomane, un atteggiamento da personaggio più che da atleta, dicono. Secondo gli haters, Gimbo si atteggia troppo e lo fa risultare antipatico, quindi anche questa storia dei calcoli gli sarebbe servita per fare hype. Quando è sceso in pedana, con atteggiamento da supereroe, inutile dire che i social sono impazziti. I suoi odiatori ne hanno approfittato per rincarare la dose, ma per fortuna c’è anche chi ci ride su. I meme su Tamberi sono ormai l‘argomento più chiacchierato su X. Noi vi proponiamo i migliori.

Il calcolo di Tamberi nel suo rene mentre lui zompa in aria pic.twitter.com/zQlcTYAgPs — Chantal (@tutasilver) August 10, 2024

tamberi salutando barshim allo stadio poco prima della gara dopo che nel pomeriggio gli aveva mandato su whatsapp un selfie dall'ospedalepic.twitter.com/nbFkZSxdfv — Paola. (@Iperborea_) August 10, 2024