Olimpiadi, Alice Bellandi bacia la fidanzata: chi è, web in visibilio

Le Olimpiadi di Parigi 2024 continuano a regalare gioie all’Italia. A pochi minuti di distanza l’uno dall’altra, Alice Bellandi ha conquistato il gradino più alto del podio nel judo, categoria sotto i 78 kg, e Giovanni De Gennaro ha vinto nella specialità kayak della canoa slalom. Insomma, il 1 agosto 2024 è stata una giornata storica per lo sport italiano, rievocando il doppio trionfo avvenuto a Tokyo 2020 tre anni fa, quando Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi vinsero le loro medaglie d’oro uno dopo l’altro. In particolare, ha attirato molto l’attenzione la relazione della judoka Alice Bellandi alla sua vittoria.

Alice Bellandi medaglia d’oro nel Judo: il bacio con la fidanzata

Oggi, 1 agosto, Alice Bellandi ha conquistato la quinta medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, vincendo la finale di judo femminile nella categoria 78 kg contro l’israeliana Inbar Lanir. Un’impresa storica, raggiunta dopo aver sconfitto la portoghese Patricia Sampaio in semifinale. Dopo la vittoria, Bellandi è scoppiata in lacrime, alzando gli occhi al cielo, forse in segno di gratitudine verso una persona cara che non c’è più. Subito dopo, è corsa tra gli spalti per condividere l’immensa gioia con la sua tifosa numero uno durante tutto il match, scambiando un bacio con una misteriosa ragazza bionda, anche lei in lacrime.

Alice Bellandi è apertamente lesbica e ha fatto coming out nel 2021 in un’intervista a La Repubblica, raccontando di come, a 15 anni, un’amicizia forte con una ragazza si fosse trasformata in amore, sentimento che è stato subito compreso e accettato dai suoi genitori. Sempre nell’intervista del 2021, aveva raccontato di essere fidanzata con Chiara, una ragazza che lavora in un chiosco vicino al centro tecnico federale dove si allena. Una storia importante quella con Chiara, che è stata la prima ragazza che la sportiva ha voluto portare a casa, nella sua Brescia.

Ad ogni modo, non è chiaro se la bionda a cui la 26enne ha dato il bacio della vittoria sia Chiara o una nuova fidanzata. Alice è infatti molto riservata e non ha mai condiviso scatti relativi alla sua vita sentimentale sui social. In un momento di tale felicità, ha però deciso di lasciarsi andare, gettandosi subito nelle braccia della sua amata. Il video del bacio tra Bellandi e la sua fidanzata è diventato immediatamente virale, generando una risposta estremamente positiva da parte del mondo del web.

Gli utenti sui social sono andati in visibilio, lodando la campionessa olimpica per la splendida immagine d’amore data in mondovisione. Inoltre, molti hanno scherzato sul fatto che la Premier Giorgia Meloni fosse in tribuna, dato che la politica ha spesso espresso posizioni ostili verso la comunità LGBTQ+. Per ora, Alice non ha ancora commentato la sua storica vittoria sui social, ma vista la grande risposta ricevuta, è probabile che il suo post di celebrazione attirerà moltissimi commenti.