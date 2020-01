Olga Fernando assente a C’è posta per te: è giallo, fan in protesta

Olga Fernando assente a C’è posta per te: sui social si scatena la discussione, Twitter ribolle

Che fine ha fatto Olga Fernando? A C’è posta per te, decollato stasera 11 gennaio 2020 (prima puntata della nuova edizione), è subito giallo. Perché la nota traduttrice non c’era ad affiancare Johnny Depp? L’assenza è stata notata dal fedelissimo pubblico di Maria De Filippi, che immediatamente si è riversato su Twitter per chiedere spiegazioni e per vederci più chiaro. Tuttavia, al momento, restano ignoti i motivi del perché la traduttrice sia stata rimpiazzata da una voce fuori campo maschile per guidare nella comunicazione il divo hollywoodiano.

Twitter: cascata di commenti pro Olga Fernando

Sui social c’è stata una vera e propria bufera sfociata in una cascata di commenti. Tantissimi i telespettatori che su Twitter si sono domandati che fine abbia fatto la traduttrice. C’è chi ha fatto dell’ironia e chi ha preso la questione seriamente. Ecco alcuni commenti a caldo: “Partners in crime che diventa fratelli nel crimine per il traduttore! Ridateci Olga Fernando!”. “Ma in tutto ciò, dov’è Olga Fernando?”. “C’è Posta Per Te senza Olga Fernando è come un cielo senza stelle”. “Troppi soldi per Johnny Depp e non è rimasto niente per Olga Fernando”. “Uscitela!”. “Olga Fernando dove sei?”. “Scandalosa la mancanza di Olga Fernando, ma che cavolo vi dice la testa?”. “Dove sta? La rivogliamo ora.”

Johnny Depp conquista tutti a C’è posta per te

Niente Olga, ma Johnny Depp c’è stato. L’attore hollywoodiano ha lasciato il segno nella trasmissione di Canale 5, dando sostegno a Rosa e ai suoi due figli, Rosalba ed Emanuele. La famiglia è stata colpita dal lutto del padre. Il divo si è presentato in studio, porgendo doni molto preziosi ai due ragazzi: a Emanuele ha regalato gli attrezzi del mestiere per diventare parrucchiere (il sogno del ragazzo) e un corso professionale; a Rosalba ha invece donato una borsa di studio per conseguire una laurea che verta su materie artistiche (la ragazza è appassionata di arte). Inoltre è stato molto vicino a mamma Rosa, profondamente addolorata per la scomparsa del marito.