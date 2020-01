Johnny Depp strega tutti a C’è posta per te: i gesti che lasciano il segno

Johnny Depp, il divo che non ti aspetti: il gesto per Rosa a C’è posta per te lascia il segno. Poi il dono per i figli della donna. L’attore hollywoodiano conquista tutti, standing ovation in studio

Nel primo appuntamento del 2020 di C’è posta per te è sbarcato Johnny Depp. Il divo hollywoodiano ha lasciato il segno, dando sostegno a Rosa, una donna rimasta vedova: il marito è stato una delle morti bianche, deceduto sul luogo di lavoro. Per Rosa un trauma, difficilissimo da affrontare. Nei quattro giorni successivi al dramma, ha raccontato Maria De Filippi, la donna non ha voluto vedere nessuno. Nemmeno i suoi due figli Rosalba ed Emanuele, non comprendendo anche le loro difficoltà nel vivere la tragedia. E nel programma Rosa ha proprio chiamato i suoi ragazzi per chiedere perdono. E Johnny…

Johnny Depp, quanta tenerezza a C’è posta per te

Maria ha iniziato narrando la storia di Rosa e della perdita del marito. Depp, prima che entrassero i figli della donna, le è rimasto accanto, accarezzandola. Addirittura, spontaneamente, vedendola piangere, le ha dato il suo fazzoletto subito usato da vedova, che tra le tante pene vissute ha anche una condizione economica non agiata (in famiglia lavorava solo il marito). Una serie di gesti che non sono passati inosservati. Su Twitter tantissimi telespettatori hanno apprezzato l’atteggiamento del divo. Anzi, in questo caso, dell’antidivo. Ma non è finita qui…

I doni di Johnny Depp a C’è posta per te

Depp è poi spuntato facendo una sorpresa a Rosalba ed Emanuele, abbracciandoli e dicendo di essere rimasto molto toccato dalla loro storia. “Lui non se ne andrà mai”, ha confidato ai giovani, riferendosi alla presenza spirituale del padre. Inoltre, ha regalato ad Emanuele, che aspira a fare il barbiere, ha donato un set di attrezzi del mestiere e un corso di parrucchiere, mentre a Rosalba, che vuole studiare arte, ha donato una borsa di studio per tutto il percorso di laurea. “Se avete una famiglia avete un esercito dietro di voi”, ha chiosato l’attore. L’emozione in studio è stata palpabile. Infine, Rosa ha chiesto scusa ai suoi ragazzi che hanno immediatamente fatto aprire la busta. Pace e comprensione fu! Per il divo c’è stata la standing ovation!

L’intervista di Maria a Depp

Prima dell’entrata di Rosa, Maria ha intervistato Depp che ha spiegato che i teschi (simbolo particolarmente amato dall’attore) rappresentano un inno al presente. Vale a dire di vivere il momento e non guardare troppo al futuro. Il rischio è quello di perdersi le cose belle della vita. La De Filippi gli ha mostrato poi una barbie. L’attore ha riso, ricordando quando ha giocato con la figlia con le bambole. Infine la conduttrice ha fatto spuntare una foto di Marlon Brando. “Ha rivoluzionato il modo di recitare, il comportamento dell’attore. Ho avuto la grande fortuna di incontrarlo nel 1994 per la prima volta. Lui è stato il mio migliore amico, un padre, un mentore”, ha concluso il divo.