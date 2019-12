Ognuno è perfetto, ultima puntata: il viaggio di Rick e Ivan si complica

Ognuno è perfetto: lunedì 23 dicembre il finale di stagione

Il viaggio di Rick si prepara all’ultima tappa. Lunedì 23 dicembre andrà in onda l’ultima puntata di Ognuno è perfetto, la fiction di Rai Uno che affronta il mondo della disabilità con uno sguardo tenero e ironico che non cede al pietismo. Rick e i suoi amici sono partiti per l’Albania con lo scopo di riportare Tina a casa, senza dire nulla a nessuno. Quando Ivan realizza che suo figlio è in giro per L’Europa dell’Est, parte a bordo del suo camper. Miriam riesce a intrufolarsi e partire con lui e, dopo gli scontri iniziali, tra i due inizia a nascere complicità. Ma quando sono a un passo dal trovare Rick e gli altri, i ragazzi buttano via il cellulare di Cedrini e fanno perdere le loro tracce. Il viaggio continua, più emozionante che mai tra incontri inaspettati, paesaggi mozzafiato e qualche pericolo.

Ognuno è perfetto: cosa succede nell’ultima puntata?

L’ultima puntata di Ognuno è perfetto riserverà emozioni a non finire. Ivan si schiera finalmente dalla parte di suo figlio Rick e decide di accompagnarlo da Tina mentre Miriam e gli altri ragazzi fanno ritorno a Torino. Il viaggio che Rick e Ivan affrontare sarà pieno di insidie ma anche di rivelazioni: il padre conoscerà ancora meglio suo figlio. Percorreranno strade pericolose, passeranno frontiere senza documenti, tutto questo per amore. Tina ed Ekaterina hanno cambiato identità e vivono sotto falso nome. Ce la faranno i due uomini a trovarle e a riportarle a casa? E Ivan riuscirà a fare breccia nel cuore della triste Miriam e dichiararle tutto il suo amore?

Ognuno è perfetto: come rivedere tutti gli episodi

Ognuno è perfetto si ispira al belga Tytgat Chocolat che racconta una storia analoga di amore, diversità e amicizia. La serie italiana ha la regia di Giacomo Campiotti (già regista di Braccialetti Rossi) e ha come protagonisti Edoardo Leo e Cristiana Capotondi. Sono tre puntate e l’ultima puntata andrà in onda lunedì 23 dicembre alle ore 21.20 su Rai Uno. Tutti gli episodi saranno disponibili in streaming sul sito della Rai e sull’app Rai Play per smartphone e tablet. Ma non perdete l’ultima puntata che andrà in onda sulla Rai lunedì prossimo, 23 dicembre.