Ognuno è perfetto: trama e quando va in onda la nuova fiction di Rai Uno

Ognuno è perfetto è la nuova fiction di Rai Uno: ecco quando va in onda

Grandi uscite per quanto riguarda la fiction della Rai. La rete ammiraglia si è data proprio da fare e a breve manderà in onda un’altra fiction che, per le tematiche trattate, promette già di macinare ascolti. Stiamo parlando di Ognuno è perfetto il nuovo dramedy targato Rai Uno che andrà in onda per tre serate, il 16, il 17 e il 23 dicembre per regia di Giacomo Campiotti, affermato regista di fiction. Il cast di Ognuno è perfetto i preannuncia come ben assortito con la presenza di Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo e l’inossidabile Piera degli Esposti. Al fianco di questi attori reciteranno dei ragazzi con la sindrome di down alla prima esperienza in televisione e il risultato si preannuncia buono in un mix di dolcezza e simpatia che di sicuro terrà incollati al teleschermo tutti gli affezionati delle fiction Rai.

Ognuno è perfetto: la trama della nuova fiction di Rai Uno

Rick è un ragazzo con la sindrome di down che dopo molti tirocini e stage fasulli si ritrova senza lavoro e con la voglia di vivere una vita come quella di tutti gli altri. Suo padre, Ivan, lo affianca nella difficile ricerca di un lavoro fino a quando non si imbattono in Miriam, proprietaria di una fabbrica di cioccolato. La donna lo assume nel reparto di confezionamento che è interamente affidato a un team di ragazzi disabili. Rick è felice perché ha un nuovo lavoro e dei nuovi amici e finalmente farà l’esperienza più entusiasmante che un essere umano possa fare: l’amore. Ma quando il passato di Tina, la sua innamorata, costringerà lei e sua madre a lasciare l’Italia per Rick è il momento di partire per riportare a casa la sua bella. E il viaggio che farà con i suoi amici del reparto confezionamento sarà incredibile.

Ognuno è perfetto si ispira a un format belga

La storia di Ognuno è perfetto è ispirata a pluripremiato format belga Tytgat Chocolat che racconta una storia di amore e diversità ambientata in Belgio. Siamo curiosi di vedere come sarà la trasposizione italiana ma siamo sicuri che con un cast così bene assortito, il risultato sarà gradevole. Non resta che aspettare lunedì 16 dicembre 2019 data messa in onda della prima puntata di Ognuno è perfetto, alle ore 21.20 su Rai Uno.