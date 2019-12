Ognuno è perfetto fiction: cast attori, numero puntate e repliche

Ognuno è perfetto, la nuova fiction di Rai Uno in tre puntate in onda da lunedì 16 dicembre

Ognuno è perfetto è la nuova fiction prodotta dalla Rai che andrà in onda da lunedì 16 dicembre 2019 per tre prime serate. Racconta la storia di un gruppo di ragazzi con la Sindrome di Down che saranno protagonisti di avventure esilaranti e intrise di tenerezza. Il loro sarà un viaggio alla scoperta della vita, dell’amore con due adulti come angeli custodi. Il protagonista è Rick, un ragazzo con la Sindrome di Down che dopo finti tirocini riesce a trovare un impiego presso il reparto packaging di un’azienda di cioccolato, formato da altri ragazzi come lui. Suo padre Ivan dopo aver abbandonato il lavoro per permettere a sua moglie di continuare la carriera, starà vicino al figlio in questa nuova avventura. Ed è proprio qui che Rick scoprirà l’amore: tra un cioccolatino e un altro incontrerà il sorriso di Tina e farà di tutto per conquistarla. Ma non solo: troverà anche dei nuovi amici con i quali condividere gioie, speranze e avventure esilaranti in un viaggio che sarà motivo di crescita personale per tutti.

Ognuno è perfetto: un cast raffinato e speciale per la nuova fiction di Rai Uno

Il protagonista della serie è Rick interpretato da Gabriele di Bello. Al suo fianco troviamo l’esperto Edoardo Leo nel ruolo di Ivan, padre premuroso, un po’ ansioso ma che desidera stare vicino a suo figlio. Nicole Grimaudo è invece Alessia, la mamma di Rick che gli è sempre stato vicino è che pensa di essere l’unica in grado di aiutare il figlio nelle sue sfide quotidiane. Cristiana Capotondi è invece Miriam, la proprietaria della fabbrica di cioccolato dove va a lavorare Rick e che ha creato un reparto affidato interamente a ragazzi disabili. C’è anche la partecipazione di Piera degli Esposti, nel ruolo della mamma di Miriam. Al fianco di questi attori troviamo poi i ragazzi del reparto packaging, che diventeranno amici di Rick, capitanati da Lele Vannoli: Tina (Alice De Carlo), Maurizio Cedrini (Aldo Arturo Pavesi), Giulia (Valentina Venturin) e Django (Matteo Dall’Armi).

La trama dei primi due episodi di Ognuno è perfetto

Dopo molti tirocini che non sono andati a buon fine, Rick è molto stanco. Ma un incontro fortunato sta per cmabirgli la vita: verrà infatti assunto nel reparto packaging di un’azienda di Torino dove farà la conoscenza di una collega molto speciale, Tina. Sua padre Ivan, dopo aver venduto l’azienda che possedeva per stargli vicino, è sempre molto ansioso e questo lo porterà a scontrarsi con la proprietaria dell’azienda che invece vuole dare autonomia ai ragazzi disabili. Nel secondo episodio finalmente sboccia l’amore tra Rick e Tina mentre Alessia, la mamma di Rick, parte per un viaggio di lavoro. Miriam combatte in consiglio di amministrazione per salvare il reparto packaging.

Ognuno è perfetto: quanto puntate sono e dove rivederle in replica

Ognuno è perfetto, la nuova fiction di Rai Uno è ambientata a Torino per la regia di Giacomo Campiotti. Sono previsti sei episodi per tre prime serate che andranno in onda il 16, 17 e 23 dicembre 2019 alle ore 21.20 su Rai Uno. Chi dovesse perdere la messa in onda degli episodi, può tranquillamente recuperali in streaming sul sito internet della Rai o scaricando l’applicazione Rai Play.