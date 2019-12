Gabriele Di Bello e Alice De Carlo: gli attori Down della fiction Ognuno è perfetto stanno insieme anche nella realtà

Per Gabriele Di Bello e Alice De Carlo non è stato difficile calarsi nei panni di Rick e Tina nella nuova fiction Rai Ognuno è perfetto. I due – 25 anni lui, 24 anni lei – sono fidanzati da tempo, dal 2015. Il primo incontro è avvenuto in Sardegna, sul set di Hotel 6 stelle, un programma di Rai Tre ideato insieme all’Associazione Italiana Persone Down. Il lavoro di entrambi è un altro: Gabriele è impiegato in un fast food in qualità di addetto alle pulizie mentre Alice lavora in una compagnia telefonica come addetta alle vendite. La De Carlo ha però partecipato già ad altri programmi televisivi, quali La vita in diretta, Mezzogiorno in famiglia, Unomattina e Ballando on the Road. Di Bello ha sedotto la sua fidanzata con una celebre canzone di Claudio Baglioni e da quattro anni sono più che mai uniti e affiatati.

Le parole di Gabriele Di Bello sulla fidanzata Alice De Carlo

“Un giorno ho dato appuntamento ad Alice davanti al lago, le ho fatto ascoltare Sabato pomeriggio di Baglioni, col telefonino. È rimasta spiazzata e ci siamo messi insieme”, ha raccontato Gabriele Di Bello al settimanale Oggi. La storia reale di Rick e Tina è una storia a distanza, visto che lui abita a Tivoli mentre lei è nata e cresciuta a Roma. Ma le rispettive famiglie sono molto favorevoli a questa unione e per questo spesso accompagnano i figli nel weekend in una città o nell’altra. “Andiamo al cinema, a fare una passeggiata, a pranzo oppure a cena insieme. Abbiamo anche preso lezioni di ballo in due. Mi piace ballare con lui, ma sinceramente anche senza di lui”, ha confidato Alice.

Gabriele, Alice e il mondo della recitazione in televisione

Gabriele studia da anni recitazione ma è anche un bravo nuotatore: di recente ha vinto il bronzo nei 50 metri stile libero ai mondiali di Special Olympics di Abu Dhabi. Pure Alice vorrebbe continuare a recitare dopo la bella esperienza a Ognuno è perfetto ma è appagata dal suo attuale lavoro. “Faccio attivazione di schede, accolgo tante persone, mi piace stare a contatto con il pubblico, chiacchierare. Lavorare mi aiuta molto, lo consiglierei a molti altri ragazzi come me”, ha ammesso la giovane.