Ognuno è perfetto, anticipazioni seconda puntata: Rick va a cercare Tina

Ognuno è perfetto, la seconda puntata in onda domani 17 dicembre: cosa succede

Esordio emozionante per la nuova fiction di Rai Uno Ognuno è perfetto. La serie racconta la storia di un gruppo di ragazzi con sindrome di Down che lavora nel reparto packaging di un’azienda che produce cioccolato. Miriam, la proprietaria, ha assunto Rick e per il ragazzo la vita sta per cambiare. Infatti nonostante qualche esitazione iniziale, è finalmente scoppiato l’amore tra lui e Tina. Rick è sempre più felice e sembra persino sereno della separazione tra i suoi genitori. Sua mamma Alessia è partita per San Diego per un’occasione professionale e adesso il ragazzo si ritrova da solo con suo padre. Nel frattempo Miriam combatte con il consiglio di amministrazione per non far chiudere il reparto pakcaging della sua azienda e sembra riuscirci. L’amore tra Rick e Tina contagia tutti, soprattutto Emma la mamma di Miriam che, nonostante non sia in grado di parlare, sente crescere un legame speciale con il ragazzo. Ma la felicità dei ragazzi non dura molto però: Tina e sua madre infatti sono costrette a lasciare l’Italia a causa di problemi con il permesso di soggiorno e fare ritorno in Albania.

Ognuno è perfetto: le anticipazioni della seconda puntata

Tina è dovuta tornare in Albania e Rick è distrutto e triste. Si chiude in casa e non vuole saperne di uscire. Saranno i suoi colleghi di lavoro, diventati oramai amici, a tirarlo fuori. E tutti insieme decideranno di intraprendere un viaggio emozionante: andare in Albania a riprendersi Tina così Rick potrà sposarla. I ragazzi partono senza avvertire le famiglie: Ivan e Miriam si mettono sulle loro tracce partendo con il camper di famiglia dell’uomo. Per loro due questo viaggio sarà motivo di scontri ma anche di inaspettati avvicinamenti. I ragazzi intanto proseguono nel loro viaggio, ma incontreranno qualche difficoltà. Ce la faranno a riprendersi Tina?

Ognuno è perfetto: quante puntate sono e come rivederle

Ognuno è perfetto è la nuova fiction della Rai composta da sei episodi per un totale di tre appuntamenti in prima serata il 16, il 17 e il 23 dicembre 2019. Protagonista della serie è Gabriele di Bello nel ruolo di Rick, mentre Edoardo Leo interpreta suo padre Ivan. Nel cast è presente anche Piera degli Esposti nel ruolo della mamma di Miriam. La seconda puntata di Ognuno è perfetto andrà in onda domani, martedì 17 dicembre, alle ore 21.20 su Rai Uno. Per recuperare gli episodi persi ci si potrà collegare al sito della Rai o scaricare l’app RaiPlay per smartphone e tablet.