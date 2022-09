Oggi è un altro giorno: show di Susanna Messaggio, Bortone basita

Per tanti anni Susanna Messaggio è stata un volto particolarmente noto e apprezzato della televisione italiana. Il suo garbo e il suo sorriso avevano conquistato il pubblico da casa, assicurandole un posto d’onore al fianco di alcuni fra i più grandi della televisione italiana come Mike Bongiorno. Negli ultimi anni, però, la Messaggio è completamente sparita dai radar e ha iniziato ad occuparsi di tutt’altro.

Susanna Messaggio ha avuto la possibilità di raccontarsi in un’occasione di un’intervista esclusiva concessa questo pomeriggio nel salotto di Serena Bortone. Ospite di Oggi è un altro giorno, la Messaggio ha regalato ai telespettatori un vero e proprio show inaspettato, a tal punto che alcuni commentatori l’hanno paragonata a Eleonora Brigliadori, che negli ultimi tempi si è trasformata in una sorta di icona spirituale.

Prima di tutto, Susanna Messaggio (che fatto il suo ingresso in studio sulle note di Come si cambia di Fiorella Mannoia) si è presentata fin da subito con in mano uno strano oggetto. La ex soubrette stringeva una sorta di piccolo nebulizzatore. Lo skin up, questo il nome dell’oggetto, a detta della Messaggio “Fissa il trucco e ti fa sentire fresco” ed è stato utilizzato dalla conduttrice anche sulla Bortone e le sue ospiti, incuriosite ma anche un po’ stupite per questa entrata in scena a sorpresa.

L’utilizzo di questo originale strumento è stato soltanto il primo di uno dei numerori momenti surreali dell’intervista alla Messaggio, che alle spalle ha lunga collaborazione nell’ambito della psicopedagogia con la Statale di Milano. La presentatrice, sparita dai radar della tv, ha spiegato alla Bortone di aver trovato una nuova spiritualità. Ecco cosa ha raccontato Susanna Messaggio alla Bortone, rimasta basita da molte delle sue dichiarazioni:

“Io li vedo gli angeli. Io vedo molte più persone di quelle che ci sono. Io vedo delle persone che ti vogliono abbracciare. Non solo perché sei bella. Ma anche perché è giusto così, perché l’energia si trasforma, e c’è bisogno di averne tanta.”

Serena Bortone, a questo a punto, ha cercato di capire a cosa si stesse riferendo la stralunata ospite. Susanna Messaggio ha così aggiunto:

“C’è più di una persona, più un Memo. Vedo uomini e donne. Sono un po’ sensitiva. Vedo delle sensazioni e delle cose. Quando una persona è bella dentro anche fuori può riuscire a vedere la luce. Tu ce l’hai la luce! Sei Serena di nome e di fatto”

“Ma che personaggio, io la voglio tutti i giorni qua” ha commentato, a bocca aperta, la padrona di casa. La Messaggio, poi, si è congedata dalla Bortone in modo abbastanza incredibile (“Mike allegria, grazie di avermi fatto tornare in Rai! Wow! Wow! Wow! Ciao a tutti i miei angeli” ha chiosato). E chi se l’aspettava un’intervista così?