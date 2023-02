By

La presentatrice si è ritrovata un po’ in imbarazzo dopo una rivelazione della nota cantante in gara a Sanremo 2023

A partire da oggi, lunedì 6 febbraio, il salotto di Serena Bortone di Oggi è un altro giorno si è ufficialmente spostato a Sanremo, dove rimarrà fino alla fine della kermesse canora. La conduttrice è così tornata a intervistare tutti i Big poco fuori dall’Ariston fra una prova e l’altra, con l’aiuto del fidato inviato Domenico Marocchi.

Le interviste in diretta, si sa, possono a volte regalare perle e piccole e grandi soddisfazioni, proprio come accaduto con Elodie poche ore fa. Nella puntata di oggi, ad un certo punto, Domenico Marocchi ha infatti avuto la possibilità di fermare la Di Patrizi, in gara a questa edizione con il brano Due. Elodie si è prestata volentieri alla chiacchierata con la trasmissione di Rai 1, concedendosi anche il lusso di raccontare un piccolo e interessante aneddoto.

A quanto pare, infatti, ieri sera Serena Bortone era a Sanremo impegnata a festeggiare l’inizio della kermesse proprio con Elodie, che per l’occasione ha organizzato un party esclusivo. A confermare il fatto che la Bortone avesse partecipato ai festeggiamenti, tra l’altro, anche una Instagram Stories pubblicata da Davide Maggio.

Ebbene, sembra proprio che la Bortone alla festa di Elodie si sia divertita, e pure parecchio. A confermarlo è stata la stessa artista, che l’ha chiaramente vista scatenarsi come una pazza, felice e euforica. Parlando ai microfoni di Oggi è un altro giorno, dunque, Elodie ha così deciso di “smascherare” la presentatrice dichiarando, molto divertita: “Ho visto che Serena si è divertita tanto ieri, brava Serena!”.

La Bortone, a questo punto, ha capito che il suo piccolo segreto era stato svelato: la presentatrice si è così coperta gli occhi con la mano, in imbarazzo, e ha replicato:

“Va detta una cosa, adesso mi pare brutto, sembra che una si voglia vantare che va alle feste invece insomma potrebbero dirmi ‘c’hai un’età riposati’, devo dire che invece c’era un bellissima atmosfera. Veramente good vibes.”

Elodie, ad ogni modo, si è poi sentita in dovere di sottolineare che “non c’è un’età per divertirsi”. D’altra parte, un po’ di sana follia ci poteva pure stare, dopo due anni così difficili segnati dalla pandemia.

Serena alla festa di Elodie pic.twitter.com/34uDmBMI6z — Serena Bortone out of context (@SerenissimaOOC) February 6, 2023

Elodie in gara a Sanremo con Due: tutto quello che c’è da sapere sulla canzone

Elodie ritorna sul palco dell’Ariston a tre anni di distanza da Andromeda, pezzo scritto da Mahmood. Per questa occasione, l’artista si è presentata in gara con un pezzo che parla di una storia d’amore finita, scritta da lei stessa con Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Francesco “Katoo” Catitti (quest’ultimo ha anche prodotto il pezzo).