Mahmood, che scivolone! Il selfie con la fan in mare finisce male

Mahmood si è ritrovato suo malgrado protagonista, qualche ora fa, di una clamorosa gaffe che ha visto coinvolte alcune fan che gli si erano avvicinati per chiedergli un selfie.

A raccontarlo è un utente di Instagram, la cui identità è sconosciuta, che via Stories ha pubblicato il prima e il dopo del fattaccio. Ma cos’è accaduto esattamente? Le immagini dell’epic fail dell’artista sono apparse in anteprima su Twitter, caricate dall’utente MariaClaraPra che evidentemente si deve essere ritrovata davanti il racconto caricato da una delle persone che segue.

A quanto pare, un paio di ragazze hanno beccato Mahmood in un non meglio specificato litorale, impegnato a farsi un bagno rilassante per rinfrescarsi un po’ dalla calura estiva. Stando alle recenti immagini pubblicate dal cantante sul suo profilo, potrebbe essere avvenuto tutto (il condizionale è d’obbligo) nella sua amata Sardegna.

Negli scatti apparsi online si vedono le ragazze approcciare l’artista alla ricerca di un indimenticabile scatto insieme. Evidentemente, il cantante deve aver preso in mano il telefono delle ragazze per scattare il selfie direttamente dalle sue mani. Ma qualcosa, purtroppo, è andato storto.

Tra le mani scivolose per l’acqua e la scarsa stabilità l’artista deve aver perso la presa sull’oggetto, che è caduto dalle sue mani di fronte agli occhi delle fan. Un vero disastro, visto che il telefono è finito in acqua (e nessuno sa che fine abbia fatto).

Le immagini parlano da sé. Mahmood ha portato subito le mani al viso, disperato e in colpa per aver rovinato non solo il momento ma forse anche lo stesso telefono delle fan. Le ragazze protagoniste di questo assurdo momento, in ogni caso, sembrano averla presa sul ridere, come confermato dal loro commento social (scritto in un italiano un po’ stentato, va detto).

Ale sì bell' e bravo e ti si ama, non so però se la proprietaria del telefonino ti ha amato così intensamente quando le hai fatto cadere in acqua il cellulare ????????????????@Mahmood_Music pic.twitter.com/Vwd4BiR3EF — Clara (@MariaclaraPra) July 5, 2022

Mahmood, re delle gaffe

Mahmood, in realtà, seppure sul palco dia l’impressione di essere “tutto d’un pezzo” è noto proprio per essere un tipo da gaffe. Molto celebri da questo punto di vista i suoi siparietti all’Eurovision Song Contest, dove è diventato lo zimbello del web per il suo inglese e spagnolo a tratti un po’ maccheronici.