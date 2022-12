Oggi è un altro giorno, Oppini e Freddi in ghiaccio: ruoli da rivedere

Oggi è un altro giorno si avvia verso le ultime puntate del 2022. Il talk di Rai Uno timonato dalle salde mani di Serena Bortone quest’anno ha inserito dei nuovi ‘affetti stabili’ nel cast, lasciandone per strada uno, Memo Remigi, travolto dal caso ormai arcinoto relativo al palpeggiamento nei confronti di Jessica Morlacchi. Tra i nuovi volti che avrebbero dovuto dare un qualcosa in più al programma ci sono da inizio stagione Francesco Oppini e Laura Freddi. Peccato che la loro presenza nelle puntate sia stata alquanto sfuggente e poco incisiva. La showgirl e il telecronista sportivo sono stati costantemente messi ‘in ghiaccio’, come a dire inutilizzati. Nel concreto, chiaramente, sono presenti in trasmissione, ma i loro interventi (d’altra parte come quelli degli altri ‘affetti stabili’) si misurano con il cosiddetto contagocce. E poco cambia se nella puntata del 23 dicembre li hanno fatti danzare con i maestri di Ballando con le Stelle, coinvolgendoli un poco di più.

Alla luce di ciò viene da chiedersi se un simile ruolo non sia da rivedere. Si fa infatti fatica a comprendere il senso di avere degli ‘affetti stabili’ che praticamente, si perdoni l’espressione, fanno per la maggior parte del tempo le belle statuine in diretta. E pare non perché loro siano assopiti o non vogliano sbilanciarsi; bensì perché per come è impostato il talk non c’è quasi mai uno spazio a loro dedicato. In tv, come dice il saggio Piero Chiambretti, tutto fa brodo. Perfetto, certo è che poi ci sono minestre insipide, altre assai gustose, altre buonine ma con qualche ingrediente che ci azzecca poco con tutto il resto.

Oggi è un altro giorno, perché non puntare di più su Oppini?

Il caso degli ‘affetti stabili’ di Oggi è un altro giorno sembra che sia circoscrivibile alla terza opzione, quella delle minestre buonine ma con alcuni ingredienti non ‘cucinati’ a dovere. Per quel che riguarda il caso specifico di Oppini, poche puntate fa ha avuto modo di essere protagonista di un’intervista, naturalmente guidata da Serena Bortone. Peccato che l’abbia realizzata assieme alla madre, Alba Parietti. Insomma, ha dovuto fare da spalla, per l’ennesima volta, alla showgirl torinese. Eh sì che Francesco ha una personalità brillante che senza dubbio potrebbe funzionare anche senza mamma ‘Alba’.