Oggi è un altro giorno, Ignazio Moser punge il padre: interviene la Bortone

Per chi non lo sapesse Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, è figlio di Francesco Moser, campione di ciclismo degli anni Settanta e Ottanta denominato Lo Sceriffo. Quest’ultimo, oggi 70enne, è stato ospite della puntata di Oggi è un altro giorno di oggi, 15 aprile 2022. A fare capolino all’interno del contenitore pomeridiano condotto da Serena Bortone è stato il celebre figlio Ignazio insieme alla sua dolce metà. Durante la loro apparizione all’interno del programma sono risultate evidenti le loro differenze caratteriali. I Moser, padre e figlio, si sono lanciati frecciatine che non sono passate inosservate né al pubblico né tantomeno alla padrona di casa.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, al momento al centro dei gossip per un presunto tradimento di lui, sono intervenuti a distanza durante l’intervista a Francesco Moser a Oggi è un altro giorno del 15 aprile 2022. La Bortone, per introdurre il fidanzato di “Chechu”, ha scherzato sul fatto che il figlio dell’ex ciclista è, almeno per quanto riguarda le nuove generazioni, più famoso di lui. Ignazio è subito intervenuto dicendo, tra le risa: “Non dirlo che poi ci resta male, Serena. Non diciamolo”.

Oggi è un altro giorno, botta e risposta tra i Moser

Ignazio ha punzecchiato il padre, che si è commosso parlando della sua famiglia d’origine, dicendo che di solito è “un uomo di roccia” che non si commuove mai, prendendolo in giro perché ha cambiato discorso nonostante le sue frecciatine. Il 70enne si è mostrato molto dispiaciuto per la fine della carriera sportiva del figlio. “Poteva fare di più, però.. Invece che andare a dormire andavano in discoteca dopo le corse..”. Il 29enne ha subito replicato: “Ognuno ha i propri limiti. Papà ne ha tanti, non sto qui a elencare”.

Serena Bortone ha preso la palla al balzo e ha chiesto al fidanzato di “Chechu” di punzecchiare il padre. Ignazio, un po’ imbarazzato, ha leggermente criticato lo stile genitoriale del 70enne: “Adesso che siamo più lontani siamo anche più vicini. Papà non è mai stato affettivo. Era più facile prendere una sgridata da lui. Certo, io non sono mai stato un angioletto, ma qualche ‘ti voglio bene’ in più sarebbe stato ben gradito“.

L’ex campione di ciclismo si è giustificato dicendo di non essere mai stato troppo amorevole con nessuno dei suoi tre figli. La conduttrice lo ha così stuzzicato cercando di strappargli delle parole d’amore verso il figlio: “Guarda che sei in tempo. Glielo possiamo pure dire un ‘ti voglio bene’ eh!”. Francesco ha rifiutato e ha risposto ridendo che Ignazio sa che lo vuole bene e che “non c’è bisogno di esternarlo”. La Bortone ha allora esclamato, esausta: “Non ce la fa, eh!”. Il 29enne, invece, ha deciso di concludere l’intervista pronunciando belle parole verso il genitore tra gli applausi del pubblico: “Papà io invece ti voglio bene più di quello che pensi e che avresti sperato”.

La conduttrice, nel corso dell’intervista, ha anche chiesto al 70enne se fosse orgoglioso del figlio. Il giovane Moser ha interrotto subito il padre dicendo “A tratti, a tratti..”. Durante la conversazione i tre hanno pure discusso sul fatto che la nonna di Ignazio Moser, neanche a farlo apposta, si chiamava Cecilia come la Rodriguez. La Bortone ha subito sottolineato la coincidenza e il campione di ciclismo, riferendosi alla sorella di Belen, ha pronunciato una frase che lasciato per un attimo tutti a bocca aperta: “Sì sì, se l’è trovata per strada”.

Ovviamente le frecciatine tra padre e figlio non sono state lanciate con malizia, anche se hanno lasciato intendere che tra i due ci sia praticamente un abisso a livello caratteriale.