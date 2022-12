By

Il presentatore e giornalista si è raccontato in una nuova intervista a Serena Bortone, ecco cos’ha rivelato del rapporto con la moglie

Tra gli ospiti del salotto di Oggi è un altro giorno di quest’oggi, 27 dicembre, c’è stato spazio anche per Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore oggi 84enne si è raccontato ripercorrendo la sua lunga carriera, partita negli anni ’50 con le prime esperienze nei giornali della sua città, Roma, e presso alcune emittenti radiofoniche, dove lavorò come autore.

Maurizio Costanzo è stato ospite (in collegamento) della collega Serena Bortone nella cornice della fase promozionale del suo ultimo libro, Smemorabilia. Il volume, pubblicato lo scorso 18 ottobre, è un ritratto intimo e personale della vita del conduttore del Maurizio Costanzo Show, dipinto attraverso una serie di oggetti che ne hanno segnato la vita (dal telefono a muro alle sigarette Turmac, passando per la Coccoina, il flipper oppure il jukebox).

Una vita, quella di Costanzo, segnata anche da tanto amore: ad oggi il giornalista è stato sposato ben 4 volte, di cui l’ultima è stata senza ombra di dubbio quella più importante. Con Maria De Filippi il giornalista è sposato dal 1995: un matrimonio, il loro, fatto di piccoli gesti e attenzioni quotidiane di cui Costanzo ha avuto modo di parlare proprio oggi. Maria De Filippi è stata davvero importante per la sua maturazione, tanto è vero che a proposito Costanzo ha commentato: “Sai ho preso la rincorsa, mi sono sposato quattro volte, alla quarta ci ho azzeccato”.

Contrariamente a quanto accade di norma (puntualmente si torna a parlare della sua passione per il gelato e di quanto Maria De Filippi lo bacchetti a riguardo) stavolta Costanzo ha regalato ai telespettatori un lato inedito di sé. Quando Serena Bortone ha chiesto al suo ospite quale fosse stata la lezione più importante che la moglie gli avesse impartito Costanzo ha risposto, non senza un velo di emozione: “Mi ha insegnato ad esserci, mi ha insegnato il piacere di parlare, anche poco ma di parlare”. Una risposta, questa, che ha subito trovato il favore dei presenti, colpiti dalla profondità di una frase tanto semplice quanto intensa. Pino Strabioli, per esempio, ha commentato: “Già mi ha insegnato ad esserci è bellissimo”.

Nel corso dell’intervista, Maurizio Costanzo ha anche avuto la possibilità di commentare il grande successo di Viva Rai 2 di Fiorello, con cui per tanti anni aveva collaborato a Buona Domenica. Parlando di “Fiore” Costanzo ha dichiarato: “Io credo che Fiorello ancora oggi con ViVa Rai2 sia l’unico perdurante fenomeno della televisione italiana”.