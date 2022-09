By

Vera Gemma è stata ospite del salotto televisivo di Serena Bortone, in occasione della puntata del 21 settembre di Oggi è un altro giorno. L’attrice ha raccontato le emozioni vissute nel momento in cui è stata incoronata come migliore attrice, nella sezione Orizzonti, all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Vera Gemma è stata un ciclone di emozioni e ha svelato che non si aspettava minimamente questo grande riconoscimento: “Mi ha preso un colpo“. La figlia d’arte, in concorso con il film “Vera“, che prende spunto dalle sue vicende personali, ha descritto la sua vittoria come una piacevole sorpresa, anche se era pienamente consapevole del grosso lavoro da lei svolto.

Ricordando il famoso padre Giuliano, la star ha ipotizzato quella che sarebbe stata la sua reazione a tale importante gratificazione: “Sarebbe veramente fiero“. Vera è certa che sia la madre, che il padre la vedano e che abbiano influito sulla sua vittoria: “Non è una consolazione e credo che abbia anche influito su questa vincita“.

L’ex Isola dei Famosi ha raccontato che, per lei, il premio ottenuto al Festival del Cinema di Venezia ha, di fatto, suggellato la sua carriera e dimostrato il suo talento. Delle capacità e delle qualità che non sono sempre state capite da tutti, fin dal tempo della scuola e degli episodi di bullismo, di cui la star è stata vittima.

Un argomento delicato, che ha toccato Francesco Oppini, presente in studio. Il figlio di Alba Parietti ha svelato di aver avuto lo stesso problema da piccolo: “Mia madre era mia madre, io automaticamente ero un toporagno“. L’ex gieffino ha lodato le capacità della Gemma e la sua storia di riscatto.

I messaggi di Asia Argento e Monica Bellucci

Anche una grande amica della figlia di Giuliano Gemma, Monica Bellucci, a sorpresa, ha voluto inviare un messaggio di congratulazioni all’amica. L’attrice ha parlato di Vera come di una persona intelligente e ironica. Inoltre, Monica ha descritto il riconoscimento ottenuto al Festival del Cinema di Venezia, come di un meritatissimo attestato di riconoscimento di un percorso importante.

A Oggi è un altro giorno, la Gemma ha svelato di avere una solida amicizia con la diva da ben trent’anni e di aver condiviso una casa con lei a Parigi. Anche Asia Argento, altra importante sodale dell’attrice, ha voluto riconoscere pubblicamente il suo talento, raccontando di essersi commossa quando ha ricevuto la notizia del premio.