Oggi è un altro giorno, che scoop sui Ferragnez! Veleni in studio

Anche nella puntata del 22 febbraio di Oggi è un altro giorno, nel salotto di Serena Bortone si è tornati a parlare dei Ferragnez e della loro crisi. L’occasione è stato l’ennesimo blocco dedicato al Festival di Sanremo, commentato per l’occasione da un trio composto da Gilles Rocca, Stefania Orlando e Valeria Marini.

Sono in tanti a chiedersi cosa sia effettivamente accaduto subito dopo il tanto discusso bacio fra Fedez e Rosa Chemical, che stando alle ultime ricostruzioni sarebbe stato soltanto l’ultima goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso. Ebbene, nella puntata di Oggi è un altro giorno odierna a svelare una nuova, importante verità è stato Francesco Oppini.

Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini si è sentito in dovere di intervenire subito nella discussione, chiarendo di essere entrato in contatto con fonti vicine alla coppia. Con un sorriso furbetto, quando la Bortone ha chiesto notizie di Ferragni e Fedez, Oppini ha iniziato a dire: “È tutto a posto, è tutto a posto….”. In tutta risposta, Bortone gli ha chiesto spiegazioni, incalzandolo riguardo ad una conferma sulla crisi rientrata, con Oppini che ha replicato: “Sì, le fonti non si dicono. Sì, beh qualcosa è successo si è visto c’erano anche dei filmati….”. I filmati di cui parlava il figlio della Parietti, ovviamente, sono le clip virali della tanto chiacchierata discussione dei due sul palco di Sanremo, prima che entrambi sparissero nel dietro le quinte.

A questo punto del dibattito si è inserita anche Stefania Orlando, nota per la sua lingua biforcuta. La soubrette, commentando la vicenda, ha aggiunto: “Beato chi ci crede scusa Francesco, secondo me è stato montato tutto ad arte, perché sta arrivando la nuova stagione dei Ferragnez”. “Non hai tutti i torti” ha risposto Oppini, specificando per ora la coppia non sarebbe destinata comunque a scoppiare. Chi lo sa però, a questo punto, quali potrebbero essere le prospettive future?

Ferragnez: il punto sugli ultimi gossip sulla coppia

Proprio ieri erano apparsi online alcuni nuovi interessanti dettagli sulla coppia più chiacchierata del momento. Vanity Fair aveva pubblicato un pezzo nel quale si raccontava che i due coniugi, a quanto pare, sarebbero attualmente separati in casa.

L’unica certezza, per ora, è che la coppia è sparita dai social. Da quando Sanremo si è concluso, Fedez e Chiara Ferragni non si sono più fatti vedere insieme su Instagram. Inoltre, è ormai ufficiale che i due abbiano chiesto ad Amazon Prime Video una pausa di una settimana dalle riprese della loro docu-serie, la cui uscita è slittata a settembre.