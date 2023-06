Oggi è un altro giorno, Bortone è fuori: dove trasloca la giornalista

La conduttrice e giornalista in forza alla Rai non timonerà più il talk Oggi è un altro giorno: news e retroscena

Serena Bortone se ne va dalla Rai, Serena Bortone resta. In questi giorni si è molto parlato del futuro della conduttrice di Oggi è un altro giorno, programma in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio della rete ammiraglia della Tv di Stato. A un certo punto si è anche detto che la giornalista sarebbe stata vicina a firmare un contratto con Discovery e che sarebbe sbarcata sul canale Nove seguendo le orme di Fabio Fazio. Tale indiscrezione non ha trovato uno sbocco concreto in quanto Dagospia ha assicurato che la Bortone ha trovato un accordo con i dirigenti di Viale Mazzini. Resterà quindi in Rai ma sembra che le verrà sfilato il timone di Oggi è un altro giorno.

Dunque? Dove la si vedrà? Sempre seguendo quanto riportato dalla testata diretta da Roberto D’Agostino, la giornalista tornerà su Rai Tre. Più precisamente dovrebbe andare ad occupare il prime time di sabato sera della terza rete della Tv di Stato, andando a sostituire l’uscente Massimo Gramellini. Dunque non più un impegno quotidiano, ma settimanale.

Laddove trovasse conferma la chiusura di Oggi è un altro giorno, ci si ritroverebbe innanzi ad un’altra scelta opinabile della Rai. Il programma raccoglie numeri buoni (intorno al 15/16% di share), è ‘educato’ e negli anni ha dimostrato di saper via via fidelizzare sempre più utenti. Interrompere un simile trend non pare una decisione oculatissima ma pare che ormai i giochi siano fatti.

E quindi? Perché la Bortone sarebbe sul punto di dover traslocare? Qui subentrano le dinamiche ‘oscure’ di Mamma Rai. I ben informati sussurrano che la giornalista non sia troppo simpatica alla maggioranza di Centrodestra al governo e che dunque le sia stato preparato il benservito. Che poi si tratta di un benservito a metà visto che resterà comunque al servizio della Tv di Stato.

Per quel che riguarda i sostituti, in pole position dovrebbe esserci Roberta Capua. Potrebbe spettare a lei non far rimpiangere la scelta di aver fatto fare le valige all’ex timoniera di Agorà.