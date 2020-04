Nyv Amici, alti e bassi, ostacoli e Giulia Molino: la cantante si svela

Eliminata ad un passo dalla finale, la cantautrice di Amici si racconta e svela chi è il suo preferito per la vittoria

Uscita di scena durante la semifinale nello scontro diretto con Giulia Molino, Nyv ha raccontato i momenti più belli vissuti all’interno del talent show di Canale 5, sottolineando di non ricordare momenti negativi. Insomma un percorso lineare, felice: l’artista si è distinta per la sua educazione e il suo ‘basso profilo’ tenuto durante la sua avventura ad Amici. Intervistata per ComingSoon, Nyv ha speso anche delle belle parole per la Molino, affermando di essere contenta per lei e di non essere dispiaciuta per essere stata eliminata al posto della cantante partenopea. Infine un commento in vista della finale di stasera: chi vincerà la 19sima edizione di Amici?

“Non smetterò mai di ringraziare Maria e la redazione di Amici”

“Durante il percorso del Serale mi sono scontrata con le mie fragilità ma allo stesso tempo ho avuto l’opportunità di capirmi. Grazie a questo, oggi ho un’insieme di ostacoli superati e un’insieme di mie caratteristiche di cui vado fiera. Sicuramente il ricordo più bello è il duetto con Elisa! Lei è da sempre la mia Artista preferita ed avere avuto l’onore di duettare con lei, per me è stato vedere un desiderio avverarsi. per questo. Posso dire che di ricordo realmente brutti non ne ho legati al mio percorso nella scuola di Amici”, ha dichiarato la giovane per ComingSoon. Poi ha confessato di non aver rimpianti, ma il rammarico per non essersi aperta come avrebbe voluto. “Sì, mi aspettavo di uscire contro Giulia perché la reputo una grande artista ma soprattutto una grande persona che avuto la determinazione ed il cuore di parlare con il pubblico sia attraverso le canzoni sia attraverso le parole. Per questo ho solo potuto sorridere e applaudire per il suo pianto di gioia quando sulla maglietta c’era il suo volto. Non ho rimpianti, ma se tornassi indietro credo che mi aprirei un po di più”.

Chi sarà il vincitore di Amici 19? Cosa ne pensa Nyv

“In realtà avrei delle motivazioni diverse per tutti e quattro i finalisti, ma forse la motivazione che accomuna tutti quanti è proprio l’amore per quello che fanno. Posso solo mandare un grosso in bocca al lupo e tifare per loro perché sono fantastici”, ha concluso l’artista.