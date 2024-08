Nuovo flirt per Perla Vatiero? Ecco di chi si tratta (l’indiscrezione)

Sono ormai passati alcuni giorni da quando Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno annunciato la fine della loro relazione. Come in molti ricorderanno, i due ex fidanzati hanno partecipato prima a Temptation Island e poi al Grande Fratello 8, occasione nella quale hanno avuto la possibilità di riavvicinarsi e tornare a formare una coppia. Insomma, dopo l’esperienza nel reality show di Alfonso Signorini, sembrava che le cose tra i due fossero tornate come un tempo ma, come un fulmine a ciel sereno, poco più di una settimana fa, i due hanno annunciato ai loro fans di essersi lasciati e aver quindi deciso di intraprendere strade diverse.

Dopo la notizia della rottura hanno iniziato a rincorrersi insistenti voci circa alcune nuove frequentazioni dei due ex gieffini ma nessuna di queste è mai stata confermata. Nelle ultime ore, nuovi rumors hanno riguardato proprio Perla e il suo probabile flirt con un giovane calciatore.

La segnalazione A quanto pare, secondo alcune segnalazioni circolate nelle ultime ore, la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello potrebbe aver voltato definitivamente pagina. Inoltre, stando a quanto riportato da Deianira Marzano, la nuova frequentazione della Vatiero potrebbe essere un giocatore di calcio. L’esperta di gossip hanno infatti condiviso nelle sue Instagram stories il messaggio di una sua follower in merito: “Si vocifera che la nuova frequentazione della Vatiero sia un giovane calciatore si sono iniziati a seguire“, ha scritto l’utente. L’identità del nuovo flirt di Perla e cosa non quadra

Chi è colui che potrebbe aver fatto perdere la testa alla Vatiero? Certezze non ve ne sono ma, stando a quanto circola sul web, il calciatore di cui non si fa il nome nel messaggio inviato agli esperti di gossip, potrebbe essere Cristian Bettoni. Il nome del calciatore compare infatti tra i followers dell’ex gieffina e il “segui” è anche stato ricambiato.

Due cose però non quadrano: in primis la differenza d’età e in secondo luogo la modalità e i tempi con i quali i due avrebbero potuto conoscersi. Per quanto riguarda il primo punto, si tratta di un’obiezione che non sta del tutto in piedi dal momento che non sarebbe la prima volta che una donna decide di frequentare un uomo più giovane di lei (vedi il caso di Valentina Ferragni e del compagno, Matteo Napolitano).

Per quanto riguarda invece il secondo punto, si tratta di un’osservazione sicuramente più importante: in effetti, Bettoni è un giovane calciatore dell’Albinoleffe Primavera e si sa che a metà luglio le squadre di calcio sono solite andare in ritiro per prepararsi alla nuova stagione e alle classiche amichevoli estive che si stanno tenendo in questi giorni. Viene dunque da chiedersi: come avranno fatto a trovare il tempo per frequentarsi e conoscersi a così breve distanza dalla storia d’amore tra i due ex gieffini? Insomma, al momento ci sono ancora troppi punti interrogativi e poche certezze.

Per finire, un altro dettaglio ha letteralmente spiazzato i fans: a quanto pare la possibile nuova frequentazione di Perla Vatiero ha qualcosa in comune con Mirko Brunetti. In pochi infatti sapranno, o ricorderanno, che anche Brunetti ha una carriera calcistica alle spalle in qualità di portiere. Attività che sfortunatamente dovette abbandonare a causa di alcuni problemi di cuore.

È davvero finita con Mirko?