Nuovi palinsesti Mediaset, oltre gli annunci: chi sorride davvero e chi no

Naturalmente, nel momento in cui sono stati presentati i palinsesti Mediaset, si è cercato di dare a tutti importanza e, anche laddove ci sono stati dei ridimensionamenti, si è provato a far passare sottotraccia la questione. Partendo da tale premessa, la domanda che viene da porsi è: alla fine, chi sorride e chi no tra i big del Biscione? Altrimenti detto, chi ha davvero guadagnato terreno e chi invece ha raccolto un magro bottino?

Gerry Scotti e Paolo Bonolis saranno ancora i re dei quiz, con quest’ultimo che tornerà anche con Ciao Darwin. Nessun ridimensionamento per i due conduttori. Sorridono anche Pio e Amedeo che saranno di nuovo protagonisti con Emigratis e Felicissima Sera. C’è poi Alfonso Signorini al quale è stato affidato nuovamente il GF Vip. Il giornalista terrà compagnia al pubblico per molti mesi con la settima edizione del reality.

Capitolo conduttrici, ossia coloro che coprono la maggior parte del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Maria De Filippi rimane la regina indiscussa della tv commerciale, seppur ha visto un paio di suoi progetti essere archiviati. Ultima Fermata e Temptation Island non sono stati confermati. Torneranno invece in onda Uomini e Donne, Tu sì que vales, C’è posta per te e Amici di Maria De Filippi. Inoltre la società di produzione della moglie di Maurizio Costanzo, La Fascino, produrrà il reality La Talpa (ancora da decidere chi condurrà il programma).

Questione Barbara d’Urso: Pier Silvio Berlusconi ha fugato qualsiasi dubbio circa il suo contratto, affermando che la conduttrice campana sarà un volto Mediaset anche nei prossimi anni. Ai nastri di partenza della stagione 2022/2023 si presenta al timone di un solo programma, Pomeriggio Cinque (non sarà riproposto La Pupa e il Secchione con la sua guida). Berlusconi ha lasciato intendere che strada facendo la d’Urso potrebbe essere arruolata per altri progetti. A ora, però, ha un solo show, ciò significa che c’è stato un ridimensionamento. D’altra parte il raggio d’azione della napoletana fu già drasticamente ridotto un anno fa, quando furono chiusi Live – Non è la d’Urso e Domenica Live.

Silvia Toffanin continua invece la sua ascesa: Verissimo sarà proposto di nuovo con il doppio appuntamento del fine settimana. I numeri della scorsa stagione sono stati eccellenti, da qui la riconferma scontata. Si mormora inoltre di un progetto top secret relativo a un programma in prima serata da presentare in tandem con Ilary Blasi.

A proposito della moglie di Totti: L’Isola dei famosi tornerà anche il prossimo anno e molto probabilmente sarà lei a condurla. Niente da fare invece per Star in the Star, che ha flopppato lo scorso anno. Per lei, quindi, per ora un solo programma.

Michelle Hunziker, grazie agli ottimi ascolti, vedrà ‘allargato’ il suo Michelle Impossible (il one woman show in due puntate andando in onda nella primavera 2022) che sarà in versione “Friends” con lo scopo di celebrare le carriere di personaggi noti. Nessuna traccia invece di All Together Now nei palinsesti. La Hunziker resta comunque un volto di punta di Canale Cinque.

Chi invece aumenterà il proprio raggio d’azione è Federica Panicucci, riconfermata a Mattino Cinque e promossa alla guida di Back to School al posto di Nicola Savino, in prima serata su Italia Uno.

Sorride anche Belen Rodriguez che è stata riconfermata a Le Iene e dovrebbe tornare a far parte del cast di Tu Si Que Vales. Anche Anna Tatangelo mantiene i propri impegni: Scene da un matrimonio sarà riproposto anche nella prossima stagione televisiva.