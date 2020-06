Nuove puntate Un Posto al Sole: si punta a tornare in tempi record, news

Un Posto al Sole, lavori in corso per partire con le riprese delle nuove puntate post coronavirus. La situazione: news e dettagli

In casa Rai si sta lavorando per riprendere il prima possibile a confezionare nuove puntate di Un Posto al Sole, storica soap opera della terza rete del servizio pubblico. Fanpage.it fa sapere che Viale Mazzini e Fermantle, la casa di produzione che è alla base del programma, stanno cercando di capire se si può iniziare a girare già dal 15 giugno 2020. Sul tavolo ci sarebbero diverse proposte per scongiurare eventuali contagi di Covid-19 e per far lavorare tutti gli addetti ai lavori – registi, attori e troupe – in totale sicurezza. Se si dovesse realmente ripartire a metà mese, ci sarebbe poi da capire quando la soap ritornerebbe in onda sul piccolo schermo. Solitamente dalla fine delle riprese delle puntate alla loro messa in onda, spiega sempre Fanpage.it, trascorrono tra i 30 e i 45 giorni. Tuttavia, vista l’emergenza sanitaria e la voglia di trasmettere episodi inediti di Un Posto al Sole i tempi potrebbero essere accorciati.

Un Posto al Sole cerca di ripartire: le soluzione per girare in sicurezza

Le indiscrezioni dicono che l’idea è quella di riuscire a girare nuove puntate e di metterle in onda nell’arco di una quindicina di giorni. Nel frattempo si sta cercando una soluzione per girare in sicurezza. Una delle ipotesi è quella di cominciare prima con le riprese in esterna, poi, pian piano, intraprendere quelle interne. Motivo? Naturalmente in esterna si è meno soggetti al contagio e alle relative norme. Così si punta a rimettere in moto la produzione e via via farla tornare alla normalità. Normalità che si tenterà di preservare attraverso i test sierologici a tutti coloro che lavorano alla soap opera. In tal modo si traccerebbero eventuali contagi e si potrebbe agire tempestivamente.

La scelta di Franco di Mare di togliere le repliche della soap dal palinsesto di Rai 3

Per i telespettatori affezionati a Un Posto al Sole, la ripresa della produzione della soap sarebbe un vero e proprio toccasana, alla luce anche della scelta operata dal nuovo direttore di Rai 3 Franco Di Mare. Quest’ultimo, non appena insediatosi nel nuovo ruolo, ha infatti cancellato dal palinsesto le repliche della fiction, provocando il malumore di diversi utenti che ora possono tornare a sperare di rivedere presto in onda i propri beniamini.