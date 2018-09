La nuova tronista Mara Fasone rifatta? Le parole della cugina

Mara Fasone, la nuova tronista di Uomini e Donne rifatta? La cugina risponde alle critiche

Mara Fasone è la nuova tronista di Uomini e Donne, ancora non è stata vista ufficialmente in televisione che già il pubblico ha trovato qualcosa che non va. Sono in molti coloro che sono convinti del fatto che si sia rifatta eccessivamente. Guardando alcune foto del suo passato e confrontandole con quelle attuali, il pubblico ha riscontrato troppe differenze fisiche. In particolare, si parla del naso e delle labbra. Ma ecco che a spiegare realmente come stanno le cose ci pensa la cugina della nuova tronista. Secondo quanto ha condiviso la pagina Instagram Marafasone.fp, la parente di Mara rivela la verità sui vari ritocchini che potrebbero essere stati fatti dalla tronista. Scendendo nel dettaglio, la ragazza spiega che la Fasone, in realtà, ha solo eseguito una rinoplastica al naso, in quanto da piccola ne soffriva. Pare che Mara non riuscisse a stare bene con se stessa e così abbia deciso di ricorrere alla chirurgia. Ma per tutte le altre zone del corpo, sembra non abbia avuto l’aiuto di qualche intervento.

Infatti, la cugina di Mara rivela che per quanto riguarda zigomi, seno, palpebre e labbra non c’è stato alcuna operazione chirurgica. “Tutto fa parte di madre natura”, conferma la parente della tronista. Dunque, stando a ciò che dichiara la ragazza, la Fasone avrebbe rifatto solo il naso, la cui forma pare la facesse soffrire. Inoltre, la cugina di Mara ammette di essere sconvolta per tutta la cattiveria che sta girando sui social. Infatti, da quanto è stata presentata come tronista non si fa altro che leggere critiche sulle piattaforme riguardanti il suo fisico. Sono diversi i college di confronto creati con foto di anni diversi appositamente per dimostrare le differenze in alcune parti del suo corpo.

Mara Fasone rifatta? La tronista duramente criticata, ma anche apprezzata per il suo difficile passato

Dietro al bel viso, Mara ha un passato molto difficile. La tronista ha sicuramente molto da raccontare al pubblico e ai suoi corteggiatore. Tante esperienze e molti momenti complicati. Sicuramente la povertà è una cosa che la Fasone ha dovuto affrontare sulla sua stessa pelle. Pertanto, nonostante le numerose critiche, sono tanti i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire nuovi dettagli sulla vita della nuova tronista del Trono Classico.