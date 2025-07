Nuova fiamma per Antonino Spinalbese? Mistero della ragazza in foto

Aveva poco più che venticinque anni quando si è innamorato perdutamente di Belén Rodriguez e ha avuto una figlia con lei. Oggi, Antonino Spinalbese è un uomo cresciuto e un papà maturo, con un’unica priorità: il bene di Luna Marì. E lo abbiamo visto più volte durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia dove ha sempre cercato di restare nel suo, senza mai lasciarsi andare completamente. Dopo la fine della relazione con la modella argentina, il giovane ha deciso di accantonare l’amore e dedicarsi a se stesso e alla sua bambina. Oggi, però, a distanza di anni sembra che nel suo cuore abbia fatto breccia una nuova fiamma.

Antonino Spinalbese e la foto di una ragazza misteriosa

Spinalbese non è solito condividere sui social scatti della sua vita privata. Eppure, nell’ultimo post pubblicato appare il volto di profilo di una ragazza misteriosa: capelli corti, effetto bagnato, orecchini in primo piano e nient’altro. Parte subito il toto scommesse: chi è questa fanciulla? Un’amica, una cliente o la sua fidanzata? Per ora non abbiamo nessuna risposta, ma qualora si trattasse della sua nuova fiamma, non tarderemo a scoprirlo.

Il riavvicinamento con Belén

Intanto, dopo anni di lontananza e qualche attrito di troppo, Antonino e Belén si sono riavvicinati. Probabilmente per il bene della loro bambina, proprio nel giorno del suo compleanno, i due sono apparsi uniti in una foto di famiglia che ha fatto il giro del web e ha emozionato i fan, i quali hanno sperato in un ritorno di fiamma.

Nessun amore all’orizzonte tra loro, solo un rapporto civile e di affetto tra chi ha messo al mondo una splendida creatura che pochi giorni fa ha compiuto quattro anni.

Cosa fa oggi Antonino Spinalbese

La conoscenza di Belén Rodriguez è stata per Antonino Spinalbese un trampolino di lancio che, però, l’hair stylist ha deciso di non sfruttare appieno. Infatti, dopo l’esperienza al Grande Fratello, il giovane è tornato a dedicarsi a ciò che sa fare meglio: il parrucchiere.

Oggi è considerato uno dei migliori nel suo settore e la sua cerchia di clienti si è ampliata ulteriormente. Ha capito che il mondo dello spettacolo e della tv non fa per lui, anche se non rinuncia a qualche ospitata. Ha da poco partecipato a The Couple e rilasciato un’intervista a Verissimo.

Chissà se in futuro lo rivedremo in altri programmi televisivi; per ora, l’ex fidanzato di Belén sembra deciso nel suo percorso, convinto di aver intrapreso la strada giusta.