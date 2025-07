Belen, compleanno figlia: invitati e grandi assenze, tutti i dettagli

Festa da principessina in Sardegna per la piccola Luna Marì. La figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, il 12 luglio 2025, ha compiuto 4 anni. Presenti al party sia la mamma, che ha pensato a tutti i dettagli dell’organizzazione, sia il papà. L’hair stylist ha fatto tappe sull’isola proprio per stare vicino al suo frutto d’amore mentre ha spento le candeline. Luna ha trascorso la giornata in compagnia dei suoi amichetti. In questo periodo Belen si trova in vacanza nell’esclusiva località di Porto Cervo. Ed è proprio in una villa della Costa Smeralda che è stata allestita la festa a tema Barbie e Frozen. Nulla è stato lasciato al caso.

Luna Marì è stata omaggiata anche sui social. Nonna Veronica Cozzani, presente al party assieme a nonno Gustavo, ha pubblicato uno scatto della nipote assieme ai suoi amichetti e a papà Antonino e a mamma Belen. Anche quest’ultima ha divulgato una serie di scatti dell’evento, immortalandosi a sua volta vicina all’ex Spinalbese. Da tempo, con il parrucchiere spezzino ha rapporti più che civili. Nessun ritorno di fiamma, ma la volontà di due genitori di remare nella stessa direzione per il bene della loro piccola.

E zia Cecilia Rodriguez e zio Ignazio Moser? Hanno partecipato al party della nipote? Come è noto si sussurra che Belen e la sorella minore non si parlano da mesi. Pare che al party di Luna Cecilia e Ignazio non fossero presenti. Se lo sono stati, non hanno voluto farlo sapere, ma ciò è piuttosto inverosimile. Comunque Cecilia, tra le sue storie Instagram, ha postato un paio di contenuti per omaggiare la piccola. In uno ha fatto apparire uno scatto risalente a 4 anni fa, a quando era appena nata e la teneva affettuosamente in braccio. Il secondo riguarda un video recente in cui chiede a Luna di dare un bacio al suo pancione (l’influencer è incinta di una bimba). A occhio e croce, parrebbe un video non freschissimo. Risalirebbe a qualche settimana fa. A spingere verso tale ipotesi il fatto che il ventre sembra poco pronunciato rispetto a ora.

I dettagli del compleanno di Luna Marì

Tornando alla festa, Luna Marì si è divertita nel giardino di una villa sarda dove sono stati allestiti dei gonfiabili. Immancabili palloncini e festoni, rigorosamente total pink. Inoltre Belen ha pensato a un angolo dedicato al body painting. Qui i bambini hanno potuto farsi fare dei tatuaggi temporanei.

La festeggiata ha anche ricevuto la visita della principessa Elsa in carne e ossa (una donna ha vestito i panni del personaggio). La torta è invece stata decorata con il volto di Barbie. E a proposito di Barbie, Luna ha sfoggiato un look simile a quello di Margot Robbie, l’attrice protagonista del film dedicato alla mitica bambola.