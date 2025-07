Belen fa diventare “Luna Marì” un marchio registrato: mossa d’affari controversa

Belen Rodriguez e gli affari. La showgirl argentina, come riferito dal portale Affari e Maranza, ha registrato il nome della figlia Luna Marì, frutto d’amore avuto nel 2021 con l’allora compagno Antonino Spinallbese, al registro europeo delle proprietà intellettuali. Altrimenti detto, il nome della piccina può tradursi nel nome di un brand. Sempre Affari e Maranza spiega che la pratica è stata avviata pochi mesi dopo la nascita della bimba (venuta alla luce il 12 luglio 2021), ossia nel dicembre 2021. L’accettazione è invece avvenuta nell’aprile 2022.

Dalla culla al mercato, viene da dire. Il marchio registrato “Luna Marì” appartiene alla società The Family Factory Srl, realtà commerciale che è controllata al 99% dalla conduttrice argentina. Affari e Maranza aggiunge che Belen si è riservata i diritti per produrre e vendere con il nome della bambina svariati articoli tra cui borse, valigie, portafogli, ombrelli, t-shirt, gonne, felpe, cravatte, biancheria intima e molto altro.

Sempre ammesso e non concesso che l’indiscrezione corrisponda a verità, il brand “Luna Mari” può dunque ora trasformarsi in un’etichetta commerciale, andando ad ingrossare i “baby brand”, filone che sta prendendo sempre più piede. Una mossa che rientra nelle molteplici attività svolte dalla Rodriguez che da anni lavora su due binari paralleli. Da una parte la sua ‘classica’ professione televisiva e da modella, dall’altra quella imprenditoriale. Ad esempio ha una linea di abbigliamento, progetto che porta avanti assieme ai fratelli Jeremias e Cecilia, ma ha anche confezionato svariati prodotti beauty di cui lei stessa è testimonial.

Tanto lavoro e anche tanto gossip. Nei giorni scorsi la showgirl è tornata a riempire le pagine della cronaca rosa del Bel Paese. C’è chi ha sussurrato che abbia avuto una notte di passione con il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Olly. Inoltre il giornalista Gabriele Parpiglia ha raccontato di aver saputo che la conduttrice avrebbe avuto una lite con un glover e che a riportare la calma ci abbia pensato il suo ex marito Stefano De Martino, che si trovava in zona per trascorrere del tempo con il figlio Santiago. Su entrambe le questioni la diretta interessata ha preferito non rilasciare alcun commento.