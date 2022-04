Nunzio Stancampiano dopo Amici: le prime parole e la prima cosa che farà

Nunzio Stancampiano è stato eliminato al Serale di Amici 2022. Il momento che il pubblico sperava non arrivasse mai purtroppo è arrivato: la settima puntata è stata fatale per il ballerino. Ma probabilmente sia lui sia chi si è affezionato a lui, e sono tantissimi, era pronto e preparato a questo momento già da qualche puntata. Nunzio ha stupito tutti superando altri ballottaggi in modo inaspettato, come quello della settimana scorsa con LDA. Stasera si è scontrato al ballottaggio con Albe e i giudici hanno salvato il cantante di Anna Pettinelli. Nunzio dopo Amici resterà nei cuori di tutti e mancherà a tutti, come ha detto la stessa Maria De Filippi.

Comunicando il verdetto in casetta, come sempre la conduttrice è rimasta collegata per un po’ con gli allievi. Nunzio ha fatto i suoi ringraziamenti e ha terminato il discorso con l’ultima perla sulla Celentano. Il suo arrivo nella scuola forse non è stato dei migliori, in un primo momento il ballerino è apparso troppo convinto di sé è un po’ arrogante, invece dietro tutto quello c’era solo la sua enorme simpatia e bontà che è riuscito a tirare fuori. Ha tenuto compagnia al pubblico e di sicuro anche ai suoi compagni in casetta, è stato divertente e piacevole da seguire, oltre a essere un talento nella danza sportiva. E Raimondo Todaro lo ha ribadito stasera con le lacrime agli occhi, forse anche lui sapeva che stavolta avrebbe ricevuto la notizia dell’eliminazione di Nunzio al Serale.

Salutati tutti in casetta, sono arrivate le prime parole di Nunzio dopo Amici 2022. Le ha rilasciate come tutti gli altri ai microfoni di Witty Tv, che raccolgono da anni le prime emozioni degli eliminati dal Serale. Il ballerino ha esordito dicendo di non poter chiedere di più da sé stesso: è molto soddisfatto del percorso. Quindi ha ammesso lui stesso di essere molto cambiato:

“Il Nunzio che è entrato era troppo sicuro di sé, troppo spavaldo. Un Nunzio che non piangeva mai. Oggi sta uscendo un Nunzio più maturo sotto tutti i punti di vista. Sono cambiato, ci sono state persone che mi hanno fatto capire che in certi momenti è giusto comportarsi in certi modi e avere il rispetto delle persone. E anche a prendere le critiche”

Ha proseguito parlando dei suoi compagni di viaggio: sentirà la mancanza di tutti. Nunzio Stancampiano dopo Amici porterà un ricordo bellissimo di ogni suo compagno: “Non ce n’era uno che mi stava antipatico. Ci stavano i momenti che odiavo tutti, con le pulizie con Serena o Alex quando scherzava. Però ci divertivamo sempre”. Non potevano mancare le ultime parole sulla Celentano:

“Lei è stata cattiva con me, cattivissima. Però allo stesso tempo è quella che mi ha insegnato di più. Se ho trovato la forza è perché non volevo darla vinta a lei. Mi ha messo in competizione con me stesso, per questo le sarò sempre grato”

Cosa farà Nunzio dopo Amici 2022? La prima cosa sarà tornare tra le braccia di sua madre: “Torno a casa e non mi stacco dalle braccia di mamma. Sono mammone, sto impazzendo senza mamma”. Infine ha rivolto un saluto anche ai fan: “Vi saluto, lo so che vi mancherò ma fa parte del gioco. Vi porterò sempre nel cuore”.