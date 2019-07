Nunzia e Arcangelo non sono tornati insieme: “Ha fatto male”

Nunzia e Arcangelo dopo un mese da Temptation Island: lui non torna indietro

Una storia giunta al capolinea quella di Nunzia e Arcangelo a Temptation Island. Dopo 13 anni di grande amore, durante il falò di confronto finale, proprio la Sansone scelse di chiudere la loro storia. Vederlo in compagnia della tentatrice Sonia, tenendo determinati atteggiamenti, l’ha portata a prendere questa decisione, accolta molto bene dal pubblico. Qualche giorno dopo, Nunzia ha fatto una richiesta inaspettata al programma. La giovane ha scelto di dare una possibilità al suo amore con Arcangelo, richiedendo un ulteriore falò di confronto. Inaspettatamente, a sorprendere è stato proprio il ragazzo a decidere di mettere la parola fine. Un falò di confronto a cuore aperto, che non ha potuto non emozionare i telespettatori. Nel corso della puntata, in onda il 30 luglio, finalmente sappiamo cosa è accaduto alle sei coppie dopo il programma. Filippo Bisciglia incontra ognuno dei partecipanti un mese dopo e tra loro, ovviamente, ci sono anche Nunzia e Arcangelo. Ebbene i due non sono tornati insieme e ancora non si sono neppure incontrati dopo quanto accaduto.

Nunzia e Arcangelo, è davvero finita: la coppia si è definitivamente separata

Un mese dopo l’ultimo e triste falò di confronto, Nunzia e Arcangelo stanno continuando la loro vita separati. Entrambi spiegano a Filippo di essersi sentiti solo una volta. “Ovviamente lei mi manca nelle cose di tutti i giorni, nella quotidianità proprio. La scelta l’ho fatta per il nostro bene”, dichiara Arcangelo, rimasto fermo nella sua posizione dopo il falò di confronto. Ammette di essere stato davvero molto male, ma è sicuro che attraverso il reality è riuscito a “guardare in faccia la realtà”. Ora spera di poter trovare “innanzitutto la felicità reale”, di poter migliorare e maturare. Nel frattempo, Nunzia ha ripreso la sua vita con molta difficoltà. Tornata a casa ha realizzato che era davvero finita tra loro. “Ha fatto male. Oggi sto bene, sono consapevole di quello che è successo. Ho vissuto situazioni per me surreali, che non rispecchiavano la realtà, non rispecchiavano Arcangelo”, rivela Nunzia.

Nunzia e Arcangelo: nessun ripensamento dopo Temptation Island

Nunzia appare convinta del fatto che Arcangelo, in realtà, non provi più il sentimento che lui dice di provare. Oggi la ragazza ha intenzione di “conoscere Nunzia”. Ha conosciuto Arcangelo a soli 13 anni e ora ha finalmente compreso di potercela fare da sola. Una storia che non ha avuto il lieto fine sperato, ma un finale davvero inaspettato.