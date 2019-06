Nunzia e Arcangelo, parla l’autore di Temptation Island: “Decisione difficile”

By

Nunzia e Arcangelo a Temptation Island: dopo 13 anni d’amore prenderanno una decisione difficile

Nel corso della prossima puntata di Temptation Island 2019, il pubblico assisterà al confronto tra Nunzia e Arcangelo. La coppia affronta così la fine di questo emozionante percorso. A richiedere il tanto temuto falò di confronto è proprio la Sansone, la quale si ritrova di fronte a delle scene inaspettate. Scendendo nel dettaglio, alcune affermazioni fatte dal fidanzato la portano a prendere questa drastica decisione. A parlare di questa coppia ci pensa l‘autore e curatore del reality, Fabio Pastrello. Su UeD Magazine, l’uomo rivela che Nunzia e Arcangelo si ritrovano a prendere una decisione davvero difficile. Rispetto alle altre coppie presenti nel programma, infatti, questa è la più longeva. I due stanno insieme da ben 13 anni, ma mentre lei è pronta a fare il grande passo, Arcangelo sembra voler continuare a vivere in una situazione meno concreta. Nunzia ha, però, bisogno di avere delle certezze ed è sicura di voler realizzare ora i suoi progetti di vita.

Nunzia e Arcangelo sono una coppia da 13 anni: un falò di confronto importante a Temptation Island

Da una parte c’è una donna pronta a creare una famiglia dopo 13 anni di relazione e dall’altra un uomo che preferirebbe continuare a “comportarsi come un fidanzato più giovane della sua età”. Così, Pastrello descrive questa interessante coppia. “Arcangelo è stato l’unico uomo della sua vita e questo forse l’ha spinta a farsi andare bene anche ciò che non le andava”, spiega l’autore riferendosi a Nunzia. È davvero forte il sentimento che li unisce, eppure gli anni li hanno portati a prendere le distanze l’uno dall’altra. Entrambi sperano che con questo programma la loro storia possa prendere una svolta, arrivando al confronto con tutte le risposte. Ora devono scegliere se andare a convivere o se sia più giusto mettere la parola fine al loro rapporto, prendendo strade separate dopo 13 anni d’amore. “Nunzia e Arcangelo dovranno prendere una decisione difficile”, annuncia l’autore.

Nunzia e Arcangelo usciranno insieme da Temptation Island? Le anticipazioni sembrano preannunciare il contrario

Dalle anticipazioni sembra proprio che Nunzia e Arcangelo si separeranno dopo il falò di confronto. Infatti, sappiamo che la prima coppia che si incontrerà prenderà la decisione di separarsi. Dunque, non ci resta ora che attendere la messa in onda della seconda puntata del noto reality delle tentazioni per scoprirlo. Sicuramente qualunque decisione prenderanno Nunzia e Arcangelo sarà presa con difficoltà, visto che stanno ormai insieme da ben 13 anni.