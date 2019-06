Anticipazioni Temptation Island seconda puntata: Nunzia lascia Arcangelo

Temptation Island 2019: tutte le anticipazioni della seconda puntata

La prima e scoppiettante puntata di Temptation Island 2019 è finita. Ma cosa vedremo nella seconda? Gli ultimi minuti del programma sono stati dedicati alle anticipazioni della prossima puntata. Protagonisti saranno questa volta: Nunzia e Arcangelo. Se nella puntata appena andata in ondata abbiamo visto una carrellata di quello che è successo tra tutte le coppie, è però su Jessica e Andrea che si è soffermata l’attenzione dei telespettatori; nel prossimo appuntamento invece vedremo cosa succederà tra Nunzia e Arcangelo. Proprio la ragazza ha chiesto di confrontarsi con il fidanzato dopo aver ascoltato delle parole che non le sono davvero piaciute. Come sempre le cose col passare del tempo si complicheranno e andranno a solidificarsi alcuni rapporti nati tra i tentatori e i fidanzati e le fidanzate. Non mancheranno di certo le sorprese e alcuni colpi di scena.

Temptation Island: come finirà il falò tra Nunzia e Arcangelo? Le anticipazioni della prossima puntata

Nunzia e Arcangelo sono uno di fronte all’altra nel falò di confronto. Se il pubblico pensava che fossero Jessica e Andrea a lasciare per primi il programma, si sono sbagliati di grosso. Mentre Jessica ha rifiutato di vedere il fidanzato, Arcangelo invece accetta di confrontarsi con la fidanzata. Ma cosa succederà tra di loro? Rimarranno insieme o si lasceranno? Sappiamo però che la prima coppia che si confronterà, deciderà di mettere fine alla loro relazione. E se Jessica e Andrea non si sono incontrati, sarà la coppia formata dai due napoletani a saltare? Attendiamo la prossima puntata per saperne di più.

Cosa succederà alle altre coppie nella seconda puntata?

Le anticipazioni di Temptation Island parlano chiaro. Non solo vedremo il falò di Nunzia e Arcangelo, ma anche il rapporto tra Jessica e il tentatore continua, buttando nello sconforto più totale Andrea. Vittorio invece sembra svegliarsi, ma la sua uscita con una delle tentatrici viene subito sminuita da Katia. Al centro della trama della seconda puntata anche Nicola e Sabrina, lei è sempre più vicina a Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia.