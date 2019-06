Nunzia De Girolamo si svela: la storia con il marito e i like agli haters

Nunzia De Girolamo a Vieni da me: come è nata la storia d’amore con il marito Francesco Boccia

Terminata l’avventura a Ballando con le Stelle, Nunzia De Girolamo si è raccontata a Vieni da me, il programma di Rai Uno di Caterina Balivo. L’ex parlamentare ha parlato a lungo della sua vita privata e dei suoi grandi amori: il marito Francesco Boccia e la figlia Gea, che ha 7 anni. Quello tra Nunziatina e il deputato del Partito Democratico è stato un vero e proprio colpo di fulmine: i due si sono conosciuti ad un convegno a Napoli ed entrambi hanno subito provato qualcosa di importante. Ma la precedente famiglia di Boccia, che ha alle spalle un matrimonio fallito e due figli, ha frenato all’inizio la De Girolamo. Subito dopo, però, i due hanno cominciato una fitta corrispondenza via mail – durata ben due mesi – che li ha poi fatti capitolare uno tra le braccia dell’altro. E a distanza di tempo Nunzia e Francesco sono una coppia solida e molto unita. E oggi, grazie al programma di Milly Carlucci, nel rapporto c’è pure un po’ di sana gelosia. “Mio marito non è mai stato geloso ma grazie a Ballando ora un po’ lo è”, ha dichiarato orgogliosamente la 43enne.

Raimondo Todaro difende Nunzia De Girolamo a Vieni da me

Durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle si è discusso a lungo dei “like”, ovvero dei “mi piace”, che Nunzia De Girolamo ha lasciato su Instagram ad alcuni haters della trasmissione Rai. Un comportamento che non è andato particolarmente giù a Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino, che si sono duramente scagliati contro l’ex Ministro del Governo Letta. Ma a tutto c’è una spiegazione e a darla questa volta è stato Raimondo Todaro, che ha instaurato con Nunzia un bel legame di stima e amicizia. “Lei mette il cuoricino su Instagram a tutti, anche a chi la critica”, ha spiegato il ballerino a Vieni da me. “Sì, è un mio modo per far capire che ho letto quel commento”, ha aggiunto la De Girolamo, che ci ha tenuto a ribadire che non aveva nulla contro i giurati di Ballando nonostante sia stata vittima di pregiudizi per il suo passato politico. Pace dunque fatta? Non proprio.

L’incontro tra Nunzia De Girolamo e Fabio Canino all’ultima festa

Come svelato da Nunzia De Girolamo a Vieni da me, l’ex avvocato e giornalista non è riuscita a fare pace con alcuni giurati di Ballando con le stelle. “Alla festa finale del programma mi sono scambiata un abbraccio con Mariotto ma con Canino nulla”, ha ammesso la De Girolamo, che dal conduttore è stata minacciata di querela solo qualche settimana fa.