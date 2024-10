Nunzia De Girolamo contro Milly Carlucci non a torto: veleni (video)

Nunzia De Girolamo contro Milly Carlucci. L’ex ministro è alla guida di Ciao Maschio, programma che va in onda subito dopo la chiusura di Ballando con le Stelle, nella notte del sabato sera di Rai Uno. Nell’ultima puntata in onda, la De Girolamo ha lanciato due stoccate velenose alla collega. Motivo? Lo show danzante, che è in diretta, ha sforato di parecchio sull’orario. La vicenda però si è tinta di giallo in quanto Ciao Maschio è una trasmissione registrata. Quindi come è possibile che Nunzia, avendo confezionato giorni fa la puntata, si sia lamentata con la Carlucci che ha ceduto la linea intorno all’1.30?

Due le ipotesi che possono risolvere il giallo: la De Girolamo, vedendo l’andazzo delle precedenti puntate di Ballando (che hanno sì sforato ma meno rispetto a quella del 19 ottobre), già aveva messo in preventivo che le sarebbe stata data di nuovo la linea in ritardo e quindi si è lasciata andare a due battute velenose immaginando che, come è puntualmente successo, il suo programma sarebbe di nuovo stato fatto partire dopo rispetto alla tabella di marcia. La seconda opzione, assai meno probabile, è che sia stata messa a conoscenza della scaletta di Ballando e che avrebbe capito che mai avrebbe chiuso per tempo. Fatto sta che, per un motivo o per l’altro, alla fine ci ha azzeccato. E che cosa ha detto?

Cosa ha detto Nunzia De Girolamo lamentandosi dello sforamento di Ballando con le Stelle

A Ciao Maschio, in chiusura di puntata, ha salutato il pubblico con un “grazie a voi, buonasera, buonanotte, anzi già che ci siamo buongiorno”. Inoltre, durante il faccia a faccia con il comico e attore Massimo Lopez, ha sibilato: “Visto che sei ritardatario, potevamo cominciare ancora più tardi di quanto già inizi Ciao Maschio e ci scusiamo di questo”.

"Buongiorno".

"Buongiorno".

"Prendete un bel caffè". La De Girolamo e i riferimenti all'avvio ad ora tarda.

Le scuse al pubblico e quel “quasi buongiorno” non possono essere che lette come fracciatone a Milly Carlucci che il 19 ottobre è stata protagonista di una diretta lunga ben 259 minuti. Ha staccato all’1.25, poi qualche minuto di pubblicità e finalmente, all’1.29, l’inizio di Ciao Maschio che, tra l’altro, mica dura poco. Circa un’ora e mezza. Morale della favola? De Girolamo ha chiuso i battenti alle 2.45.