Nunzia De Girolamo, Ballando con le Stelle: “Qualcuno è finito in querela”

Nunzia De Girolamo e le polemiche a Ballando con le Stelle: “Vorrei essere a difesa dei concorrenti… Qualcuno è finito in querela con questo programma”

La politica, Ballando con le Stelle e la vita sentimentale: Nunzia De Girolamo è sbarcata a Vieni da Me, raccontandosi apertamente. La moglie di Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie del Governo Conte Bis, si è sottoposta al ‘terzo grado’ del programma condotto da Caterina Balivo, rispondendo senza peli sulla lingua alle martellanti domande proposte dal ‘led’. Si inizia con il tasto dolente della politica. Perché l’ha lasciata? “Improprio dire che io l’abbia lasciata, diciamo che mi hanno costretto a lasciarla… Il mio partito (Forza Italia, ndr) ha messo una barriera. O eri rieletto o eri escluso”, spiega l’ex deputata. Si passa al tema Ballando con le Stelle, la fortunata trasmissione di Rai1 in cui si è cimentata la De Girolamo nell’ultima stagione.

Nunzia e le polemiche a Ballando: “Ho visto persone cadere in maniera sbagliata”

“Io ho subito le polemiche a Ballando. Mi sono difesa senza scadere nel trash. Ho visto persone cadere in maniera sbagliata, perdendo l’equilibrio”, racconta Nunzia a proposito delle querelle che l’hanno vista protagonista nello show. Se potesse, quale giudice sostituirebbe? “Mi metterei a lato. Non sostituirei. Vorrei essere a difesa dei concorrenti…”. La Balivo prova a stemperare, ma Nunzia continua a ‘battere’: “Qualcuno è finito in querela con questo programma. Se dovessi proprio fare una scelta, mai sostituirei Carolyn Smith, l’unica che capisce di ballo. Nemmeno la Lucarelli sostituirei… No non sostituirei nessuno”. Alla fine l’ex onorevole spezza comunque una lancia a favore dei giurati, dicendo di aver affrontato il programma ben sapendo che, dopotutto, fa parte dello show anche lo scontro.

Gli amori di Nunzia De Girolamo

Che mamma è Nunzia (da Boccia ha avuto la figlia Gea nel 2012)? Si rimprovera qualcosa? “Sono una mamma molto presente, nonostante la mia vita impegnata. Sacrifico me stessa, classica mamma italiana. Mi rimprovero il mio eccessivo senso di protezione. Provo un amore forte, fisico”. Prima del grande amore per Francesco, c’è qualcosa di cui si pente sentimentalmente? “Sì, del primo amore. Un amore pesante, adolescenziale; è iniziato a 15 anni, ha messo in difficoltà la mia famiglia e me”, afferma, spiegando che l’allora suo fidanzato era un uomo estremamente possessivo. La storia si è conclusa definitivamente solo negli anni universitari: “Si tratta di un amore che cancellerei dalla mia vita.”

Nunzia e il bullismo sulla figlia Gea. Poi gli spifferi ‘intimi’

Nunzia ha inoltre affrontato il capitolo bullismo, facendo sapere di averne sofferto in età adolescenziale. Uno spettro che si è ripresentato con la figlia: “A Gea è successa una cosa gravissima. Lei è celiaca e un giorno due bambine le hanno buttato la loro pasta nel piatto… Me lo ha detto dopo 15 giorni dopo… Sono impazzita, ho chiamato il preside e i dirigenti”. Tutto si è poi rimesso a posto, grazie anche alle mamme delle bimbe che avevano preso di mira Gea. Infine spazio a una domanda ‘intima’. Cosa cambierebbe di se stessa? “Caratterialmente, a volte, mi piacerebbe avere più calma… fisicamente vorrei cambiare il seno”. “E cosa direbbe il marito?”, ha stuzzicato la Balivo. “A lui piacerebbe!”, la risposta della De Girolamo. Cosa manca quindi? Solo il coraggio, al momento.