Nudi per la vita, cast completo: i 12 vip che si spoglieranno su Rai2

Grande attesa per il format Nudi per la vita, in onda da lunedì 12 settembre su Rai Due per quattro puntate. Al timone ci sarà Mara Maionchi che, a 81 anni, è fresca come una rosa e frizzante come una ventenne. Di pensionarsi non ha la benché minima idea. D’altra parte, finché c’è la salute perché fermarsi? E quindi si va avanti, spediti. Ad affiancarla ci sarà Marcello Sacchetta, popolare coreografo ed ex volto di Amici di Maria De Filippi. Lo show prevede degli spogliarelli vip per sostenere iniziative benefiche.

Tv Sorrisi e Canzoni, nell’ultimo numero in edicola, oltre ad aver chiacchierato con la Maionchi, ha svelato il cast completo di Nudi per la Vita. Prevista la partecipazione di 12 vip, equamente suddivisi in quote ‘rosa’ e quote ‘azzurre, con diversi i nomi di spicco. Di seguito l’elenco completo dei ‘famosi’ che si metteranno in gioco:

Corinne Clery

Elisabetta Gregoraci

Alessandra Mussolini

Brenda Lodigiani

Valeria Graci

Maddalena Corvaglia

Gilles Rocca

Memo Remigi

Francesco Paolantoni

Gianluca Gazzoli

Antonio Catalani

Gabriele Cirilli

Mara Maionchi ha spiegato che si tratta di una trasmissione che ha un obiettivo serio: è pensato per invitare alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata. L’idea è quella di far passare un messaggio importante attraverso la giocosità e la leggerezza. In particolare, nelle quattro puntate previste in palinsesto, si vedranno i 12 vip impegnati in spassose esibizioni. In attesa della finale, si parlerà con loro e con dei medici invitati nello show di prevenzione e malattia.

La produttrice discografica, quando le è stato domandato quale vip l’abbia colpita di più, ha preferito dare una risposta diplomatica, dicendo che tutte le persone che si sono messe in gioco sono state brillanti e disponibili. Inoltre, ha aggiunto che tutti hanno capito fin da subito la finalità del progetto, dimostrando attenzione e sensibilità.

Gli impegni televisivi di Mara Maionchi non finiranno con il programma di Rai Due. Sul piccolo schermo la si vedrà anche come concorrente nella versione natalizia di Lol – Chi ride è fuori. “Sì, e questa cosa mi fa tanto ridere!”, ha chiosato.