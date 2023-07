Nubifragio Milano, Hunziker e Zorzi mostrano i danni: foto da brividi

Michelle Hunziker mostra i danni causati dal nubifragio a Milano nella sua casa. Purtroppo nelle scorse ore il capoluogo lombardo, come anche altre città della regione, è stato colpito da una tempesta e sono tanti i cittadini che si ritrovano oggi in estrema difficoltà. A testimoniare i danni causati dal maltempo a Milano ci pensa la Hunziker su Instagram. La conduttrice svizzera condivide un piccolo video per mostrare al pubblico che la segue quanto accaduto nella sua terrazza.

Mentre si contano i danni causati da questo violento temporale a Milano, avvenuto nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 luglio, Michelle dichiara sui social: “Il mio terrazzo a Milano… Ragazzi in 26 anni che vivo a Milano… MAI visto una cosa così”. Chiaramente la conduttrice, che in questi giorni si è detta pronta ad accompagnare Diletta Leotta in sala parto, è sconvolta da quanto accaduto nella notte. Nel video in questione è possibile vedere tutto il terrazzo distrutto, tra piante e alberi crollati. Immagini devastanti, che si uniscono a quelle condivise da tanti altri cittadini di Milano.

Tra questi anche Tommaso Zorzi, che di recente ha condiviso con Michelle e Aurora Ramazzotti una bella vacanza. “Io sono nato a Milano, non l’ho mai vista così… Stanotte mi sono svegliato, credevo ci fossero i ladri”, racconta l’influencer. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 fa notare al pubblico l’assenza di energia elettrica e poi mostra una stanza della casa dove è crollato un po’ di tutto nella notte.

Non solo, Zorzi riprende alcune zone della città di Milano, mostrando strade allagate e alberi secolari caduti per via del forte vento. Purtroppo non si parla solo di questo, ma anche di vittime. Il nubifragio che si è scatenato intorno alle 4 del mattino ha davvero causato danni irreparabili. In queste ore aumenta il bilancio delle vittime del maltempo.

Sono ancora tante le richieste di intervento da parte dei vigili del fuoco fatte da chi abita in Lombardia. Vi sono chiaramente disagi legati al settore dei trasporti, con viaggi interrotti o cancellati. Una situazione spiacevole e si spera, in queste ore, che il bilancio delle vittime non aumentino ulteriormente.